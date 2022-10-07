МВД планирует штрафовать российских водителей за шины не по сезону Общество

С 1 марта 2023 года в ГИБДД могут начать выписывать штрафы водителям за шины не по сезону, сообщает телеканал "360".

Автоюрист Дмитрий Славнов полагает, что при введении новых штрафов необходимо принять во внимание специфику погодных условий в разных регионах России.

"У нас огромная страна. В Сочи — обычная осень, еще тепло, переобуваться на зимнюю резину явно нет резона. А в Екатеринбурге и Омске зима уже где-то с сентября и снег лежит. Так что считать зимним периодом в России?", - задается вопросом эксперт.

Он также полагает, что нововведение призвано стимулировать водителей не ездить летом на шипованных шинах, поскольку они повреждают асфальт.

Предполагаемая сумма штрафа составит 500 рублей. Накажут водителя только в том случае, если сотрудник ГИБДД остановит его и зафиксирует нарушение, сфотографировав колесо.