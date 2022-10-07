Вадим Булавинов: "Вопросы сферы ЖКХ составляют не менее 80% от общего числа обращений" Общество

Фото: пресс-служба НРО Единая Россия

Депутат Госдумы от Нижегородской области Вадим Булавинов провел прием граждан в рамках Недели приемов "Единой России", посвященной вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

На прием к депутату обратились 12 человек. Всем обратившимся были предоставлены необходимые разъяснения, по ряду обращений будут направлены запросы в профильные организации.

В частности, Марина Пинькевич пришла с вопросом неудовлетворительного отопления в квартирах одной из многоэтажек Московского района. По мнению заявительницы, в системе теплоснабжения внутри дома есть явные признаки вмешательства в виде дроссельной шайбы. Это напрямую влияет на качество оказываемой услуги. Депутат подключился к решению этого вопроса. Необходимые обращения уже направлены в соответствующие организации.

"Эта неделя посвящена вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Но, это наша каждодневная работа. Вопросы, касающиеся сферы ЖКХ составляют не менее 80% от общего числа обращений. И поступают они каждый день или через приемную или в социальных сетях. И каждый из этих вопросов требует отдельного внимания, потому что касается крайне важных моментов, качества жизни", - заявил парламентарий.

Нижегородка Надежда Шостак обратилась к депутату с вопросом благоустройства придомовой территории, а также переноса контейнерной площадки возле одного из домов на улице Путейской. Последняя ситуация довела до того, что в доме появились крысы. Этому есть подтверждение в виде фотографий. Что касается благоустройства, то активные жители еще два года назад подавали заявку на участие в федеральной программе, но пока безрезультатно. Оба вопроса Вадим Булавинов взял под особый контроль.

"Много раз говорил, что под лежачий камень вода не течет. Всегда приветствовал активность жителей, которым не безразлична судьба своего дома, придомовой территории. Как правило, люди приходят ко мне на прием уже имея одну, две и больше отписок от разных инстанций. Именно в таких ситуациях зачастую и помогает депутатское вмешательство. Приятно видеть, как дела начинают сдвигаться с мертвой точки и ситуация у людей меняется в лучшую сторону", - подвел итоги приема депутат.

Напомним, с 31 октября по 3 ноября текущего года на площадке региональной и местных общественных приемных партии "Единая Россия" проходит тематическая Неделя приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

В приемах принимают участие депутаты всех уровней, секретари и актив партийных проектов "Городская среда" и "Школа грамотного потребителя". К участию в тематических приемах граждан также приглашены представители Государственной жилищной инспекции Нижегородской области.