Около 180 нижегородцев впервые стали донорами крови в октябре Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

В Нижегородской области в октябре почти 180 жителей региона впервые реализовали свой донорский потенциал. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, всего за январь-октябрь 2022 года 18 тыс. нижегородцев стали донорами крови.



Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что основная задача Нижегородской службы крови – обеспечить более 100 лечебных учреждений региона высококачественными и безопасными компонентами донорской крови.

"Все совершаемые донации – безвозмездные. В первую очередь, нижегородцы мотивируют свой поступок желанием помочь другим людям", - сказал Давид Мелик-Гусейнов.

Нижегородская область является лидером среди субъектов страны по количеству проводимых выездных донорских акций. Только за последний месяц мобильный комплекс заготовки крови побывал на 57 объектах в разных муниципальных образованиях региона.

Ранее специалисты Нижегородской службы крови приняли участие в IX Всероссийском съезде по пропаганде донорства в Москве.