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Общество

Почти 133,5 тысяч обращений в службу 112 поступило в октябре в Нижегородской области

01 ноября 2022 18:23  [84] Общество

НИА "Нижний Новгород"

В октябре 2022 года служба "112" приняла 133 847 обращений от жителей региона.  Как отметили в пресс-службе нижегородского правительства, это на 6,4% меньше, чем за сентябрь текущего года.

Согласно информации, на 17% - до 31 063 – уменьшилось количество обращений граждан за помощью сотрудников скорой помощи, и на 18% - до 802 – за помощью специалистов службы газа.

Также снизилось количество обращений в пожарную службу на 11%, до 1 209.  

При этом отмечается увеличение на 11% числа звонков за помощью полиции – до 16 849 вызовов.

Всего за последнюю неделю октября диспетчеры получили 28 520 вызовов от граждан.

Напомним, служба "112" работает круглосуточно. При необходимости диспетчер может принять вызов на иностранном языке, также в центр можно обратиться за психологической помощью.

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Теги:
Медицина и здоровье МЧС
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