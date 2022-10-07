Доставка готовых блюд MYBOX: преимущества сервиса

Доставка еды MYBOX – очень удобный в использовании сервис. На этом сайте каждый пользователь найдет большой выбор блюд, являющихся традиционными в азиатской кухне. Доставку MYBOX в Нижнем Новгороде можно оформить на любой адрес в онлайн режиме. Курьер доставит товар в указанный срок, без опозданий.

Как работает служба доставки MYBOX

Перед тем как оформить заказ на сайте, важно знать, по каким правилам работает этот сервис. Стоимость заказа может быть любой – минимальной считается 1 рубль.

Доставка будет осуществлена бесплатно только при заказе на сумму от 600 рублей и выше. Во всех остальных случаях оплата за доставку составляет 150 рублей.

Оформить заказ можно в любое время суток: сервис работает в круглосуточном режиме. Оплата может быть произведена клиентом прямо на сайте безналичными. Также можно отдать деньги службе курьерской доставки. Если нет необходимости оформлять доставку до двери, заказ можно забрать самостоятельно в пункте самовывоза.

Рестораны MYBOX есть более чем в 100 городах нашей страны. Ресурс предлагает постоянным посетителям и заказчикам акции и бонусы. Также при заказе можно использовать промокоды, которые регулярно публикуются в сети.

Что можно заказать

Каталог на сайте включает в себя большой ассортимент:

Роллов;

Суши;

Соусов;

Салатов;

Горячих закусок;

Десертов и т.д.

Любители традиционной японской кухни оценят сочетание таких продуктов как рыба, рис, креветки, угорь. В горячие роллы добавляют курицу, бекон. Такая еда придется по нраву людям, которые больше привыкли к блюдам нашей страны.

Напитков также широкий выбор: соки, газированная минеральная вода, морсы, коктейли.

Упаковка очень надежная и герметичная, позволяющая сохранять не только красивый внешний вид блюд, но и оставаться им горячими.

Для оформления заказа в обязательном порядке требуется пройти процедуру регистрации на сайте MYBOX. Можно также скачать мобильное приложение. Для регистрации нужно указать номер сотового телефона, который поможет подтвердить создание учетной записи.

При оформлении доставки не забудьте указать точный адрес, а также желаемое время.

Основное преимущество ресурса – быстрое создание заявки. На весь процесс не уйдет более 2-3 минут. Если необходима помощь, всегда можно обратиться в службу поддержки сайта.

Если нет желания проходить регистрацию и авторизоваться, можно позвонить по телефону, указанному на сайте и оформить заказ. Главное – сказать оператору точный адрес и перечислить все блюда, которые были выбраны.

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