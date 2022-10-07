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Общество

Почти 70 тысяч консультаций проведено специалистами "Поездов здоровья" в Нижегородской области в 2022 году

02 ноября 2022 09:28  [88] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

В 2022 году врачи "Поездов здоровья" провели уже 68 982 консультации для жителей районов Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Согласно информации, в этом году мобильные лечебно-диагностические комплексы побывали уже в 564 населенных пунктах региона.

В частности,с 24 по 28 октября "Поезда здоровья" работали в Ковернинском, Вадском и Дзержинском районах Нижегородской области. Для маломобильных граждан и жителей удаленных населенных пунктов организуют специальные рейсы, чтобы они смогли воспользоваться услугами специалистов.

Проект возобновился в апреле 2022 года по решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. За это время 34 932 человека прошли медосмотр, 23 516 из них направлены на дообследование, 1 739 – на госпитализацию.

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Теги:
Медицина и здоровье
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