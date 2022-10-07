Туристические достопримечательности Сочи

Какую бы экскурсию вы не заказали на Спутнике, вы всегда сможете получить от нее удовольствие. Неважно, будет это морская или конная прогулка, поездка в Абхазию или посещение олимпийских объектов – все это, уверены организаторы подобных туров, запомнится вам без преувеличения на всю оставшуюся жизнь.

Предлагается рассмотреть, к примеру, тур на минивэне в Абхазию. Эту страну не зря называют Страной души – вы наверняка захотите отвезти хотя бы небольшую частичку того гостеприимства, которым вас одарят местные жители. Ну а удовольствие от дегустации локальных продуктов будет поистине бесконечным. В холе поездки вы прогуляетесь по Гаграм, сможете увидеть водопады в горах, а также полюбоваться красотой озера под названием Рица. Это ли не счастье для любого туриста, который предпочитает активный отдых постоянному лежанию на топчане на берегу моря?

В ходе экскурсии вы будете как передвигаться на автомобиле по тяжелым и труднодоступным местам, так и просто идти пешком, так что заранее готовьте удобную обувь и непромокаемую одежду. Уровень экскурсии таков, что туда можно собраться даже с детьми, так что берите в охапку сыновей и дочек – и вперед к новым высотам в прямом и переносном смыслах этого слова!

Группы в такие поездки собираются совсем небольшие – максимальное количество туристов, которое помещается в минивэн, составляет 6 человек. Поверьте, в ходе путешествия вы сделаете множество открытий, которые оставят след в вашей душе и заставят вспоминать, какими интересными были для вас эти часы и минуты, которые вы провели в горах и равнинах этой местности.

При желании второй день вы можете посвятить другому направлению – восточная Абхазия будет рада встретить и обнять вас со свойственным ей кавказским гостеприимством. После этой экскурсии вы все-таки поймете, что Абхазия – она не одинаковая, а совершенно разная, а значит, с каждым новым путешествием вы будете открывать все новые и новые стороны этой волшебной страны. Сухум и Гагры покажут вам, насколько узкими и привлекательными могут быть их узкие улочки, а водопады в ущелье Черниговка наверняка оставят мокрые следы на вашей одежде, привнеся свежую прохладную струю в ваше путешествие. Ну а закончить путешествие гид порекомендует вам в термальном комплексе Кындыг, где сможете заказать любые спа-процедуры на ваш выбор. Разве это не лучший отдых в вашей жизни, который вы сможете вспоминать холодными зимними вечерами?

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