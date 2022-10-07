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Происшествия

Грузовая "Газель" сгорела на Московском шоссе утром 2 ноября

02 ноября 2022 09:46  [121] Происшествия
Фото: пресс-служба МЧС Нижегородской области

Фото: пресс-служба МЧС Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Грузовой автомобиль "Газель" загорелся утром 2 ноября в Нижнем Новгороде на Московском шоссе у дома №248а. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Согласно информации, открытое горение на площади 8 кв. метров было ликвидировано в 8.20, пожар полностью потушили в 8.22.

В результате ЧП погибших и пострадавших нет. В ликвидации принимали участие 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что семь автомобилей были повреждены в результате пожара на улице Горной в Нижнем Новгороде.

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Теги:
МЧС Пожар
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