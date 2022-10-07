Грузовая "Газель" сгорела на Московском шоссе утром 2 ноября

Фото: пресс-служба МЧС Нижегородской области
НИА "Нижний Новгород"
Грузовой автомобиль "Газель" загорелся утром 2 ноября в Нижнем Новгороде на Московском шоссе у дома №248а. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Согласно информации, открытое горение на площади 8 кв. метров было ликвидировано в 8.20, пожар полностью потушили в 8.22.
В результате ЧП погибших и пострадавших нет. В ликвидации принимали участие 2 единицы техники и 10 человек личного состава.
Ранее сообщалось, что семь автомобилей были повреждены в результате пожара на улице Горной в Нижнем Новгороде.
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