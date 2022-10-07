График работы клиентских офисов и Единого контактного центра "ТНС энерго НН" в праздничные дни Общество

Гарантирующий поставщик информирует о графике работы Центров обслуживания клиентов и Единого контактного центра с 3 по 6 ноября 2022 года.

График работы Центров обслуживания клиентов:

3 ноября – с 8:00 до 16:00

4-6 ноября – выходные дни

График работы Единого контактного центра:

3 ноября – с 9:00 до 19:00

4-6 ноября – в автоматическом режиме (без соединения с оператором).

Напоминаем, что получить услуги компании можно круглосуточно онлайн, без личного обращения в "ТНС энерго НН".

Задать вопрос и направить необходимые документы гарантирующему поставщику электроэнергии:

- на сайте "ТНС энерго НН" через сервис обратной связи;

- в личном кабинете и с помощью мобильного приложения.

Передать показания:

- на главной странице сайта nn.tns-e.ru;

- в личном кабинете и мобильном приложении "ТНС энерго";

- с помощью голосового помощника "Алиса";

по телефонам 8(831)440-00-04 и 8(831)233-09-70 в автоматическом режиме.