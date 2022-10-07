Нацпроекты — людям
Беспилотники запретили запускать в Нижегородской области
Скульптуру Горького из парка Кулибина установят в Литературном музее
Меры поддержки мобилизованных: выплаты, льготы, помощь семьям
Институт клинической медицины создан в ННГУ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Культура и отдых
02 ноября 2022 10:26  [68] Нижегородский семейный театр "Кот" стал лауреатом Всероссийского фестиваля любительских театров
01 ноября 2022 16:58  [281] Музей А.М. Горького в Нижнем Новгороде будет работать бесплатно 4 ноября в "Ночь искусств"
01 ноября 2022 14:41  [276] Опубликована программа празднования Дня народного единства в Нижнем Новгороде
31 октября 2022 16:02  [212] Новые сказки о главном: ноябрьские премьеры в видеосервисе Wink
31 октября 2022 09:58  [247] Всероссийский фестиваль студенческих театров "Веселая коза. Поколение Ы" пройдет в Нижнем Новгороде
29 октября 2022 14:45  [537] Музыкальный фестиваль пройдет в "Пакгаузах" на Стрелке к Дню народного единства
28 октября 2022 12:46  [503] Фестиваль "Миллионка. Развиваем вместе" пройдёт в Нижнем Новгороде 29 октября
27 октября 2022 14:52  [329] Еще два музея Нижнего Новгорода вошли в состав Совета музеев ПФО
27 октября 2022 12:23  [331] Экскурсии для школьников по "Пушкинской карте" разработали в Нижнем Новгороде
26 октября 2022 10:27  [1850] Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" появилась на портале "Культура.рф"
Культура и отдых

Нижегородский семейный театр "Кот" стал лауреатом Всероссийского фестиваля любительских театров

02 ноября 2022 10:26  [68] Культура и отдых
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Семейный театр "Кот" из Нижнего Новгорода под руководством Евгения Калачева завоевал гран-при Всероссийского фестиваля семейных любительских театров "Сказка приходит в твой дом". Об этом сообщили в пресс-службе правительств региона.

Согласно информации, учащиеся начальных классов школы №91 Нижнего Новгорода представили спектакль "Мы и есть счастье". Грамоту за лучший актерский дуэт младшего поколения получили Алиса Иванова и Матвей Симонов, грамоту за лучшую мужскую роль –Денис Иванов.

В этом году фестиваль объединил 21 любительский театр из разных уголков страны. Помимо выступлений в рамках конкурсной программы, артисты побывали в театральном институте им. Б. Щукина на мастер-классах по сценической речи и сценическому движению, посмотрели спектакль "Дуэль" по повести А.П. Чехова и посетили экскурсию в доме-музее К.С. Станиславского.

Ранее сообщалось, что Всероссийский фестиваль студенческих театров"Веселая коза. Поколение Ы" пройдет в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Театры
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph