Нижегородский семейный театр "Кот" стал лауреатом Всероссийского фестиваля любительских театров Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Семейный театр "Кот" из Нижнего Новгорода под руководством Евгения Калачева завоевал гран-при Всероссийского фестиваля семейных любительских театров "Сказка приходит в твой дом". Об этом сообщили в пресс-службе правительств региона.

Согласно информации, учащиеся начальных классов школы №91 Нижнего Новгорода представили спектакль "Мы и есть счастье". Грамоту за лучший актерский дуэт младшего поколения получили Алиса Иванова и Матвей Симонов, грамоту за лучшую мужскую роль –Денис Иванов.

В этом году фестиваль объединил 21 любительский театр из разных уголков страны. Помимо выступлений в рамках конкурсной программы, артисты побывали в театральном институте им. Б. Щукина на мастер-классах по сценической речи и сценическому движению, посмотрели спектакль "Дуэль" по повести А.П. Чехова и посетили экскурсию в доме-музее К.С. Станиславского.

Ранее сообщалось, что Всероссийский фестиваль студенческих театров"Веселая коза. Поколение Ы" пройдет в Нижнем Новгороде.