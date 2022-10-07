Житель Лукоянова перевел мошенникам 900 тысяч рублей якобы участвуя в поимке злоумышленников Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Житель Лукоянова перевел мошенникам 900 тысяч рублей якобы участвуя в поимке злоумышленников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как рассказал 43-летний потерпевший, в мессенджере ему позвонил якобы сотрудник Центробанка, который назвал фамилию и прислал фотографию своего удостоверения. Мошенник рассказал мужчине о незаконной операции по его счету и предложил написать заявление в ФСБ. После этого с лукояновцу позвонил лжесотрудник ФСБ и предложить принять участие в поимке мошенника "на живца", для чего было необходимо взять кредит.

Потерпевший оформил на себя кредит в другом городе на сумму 500 тысяч рублей, которые он перевел на указанный мошенниками номер банковской карты. На следующий день мужчине поступил звонок с предложением взять еще один кредит на 400 тысяч рублей, заверив, что выплачивать займы не надо. Через какое-то время потерпевшему предложили занять у кого-нибудь 50 тысяч рублей и положить их на свою дебетовую карту, чтобы "правоохранители" ее увидели. Только после этого житель Лукоянова понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что нижегородка лишилась 930 тысяч рублей после разговора со "службой безопасности банка".

Напомним, в октябре ЦБ РФ предупреждал, что мошенники стали представляться сотрудниками Банка России.

Центробанк подчеркнул, что регулятор не работает с гражданами как с клиентами, не ведет их счета, не звонит им, а сотрудники не присылают копии своих документов.