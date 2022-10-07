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Бизнес

"Росгосстрах" запустил акцию "Щедрая осень", предоставляющую выгоду до 25% при страховании жилья

02 ноября 2022 11:24  [68] Бизнес

С 1 ноября "Росгосстрах" запустил акцию по страхованию квартир и строений "Щедрая осень", по которой новые клиенты компании получают возможность при заключении договора по классическим продуктам имущественного страхования "Квартира. Фундаментальное решение" и "Дом. Фундаментальное решение" снизить стоимость полиса на четверть. 

Согласно условиям договора, заключенного по акции "Щедрая осень", имущество будет застраховано по полному пакету рисков: от пожара, взрыва, удара молнии, наводнения, урагана и иных стихийных бедствий, залива, аварии систем водоснабжения, а также внешнего воздействия, кражи, грабежа, разбоя, умышленных действий третьих лиц, террористического акта. При страховании строений обязательно должны быть застрахованы конструктивные элементы. В дополнение можно застраховать также постройки и сооружения на участке, включая забор и ограждения, сам участок и объекты ландшафтного дизайна. Для квартир акция действует при комплексном страховании внутренней отделки и инженерного оборудования, домашнего имущества и гражданской ответственности. 

"Росгосстрах" не только постоянно совершенствует страховые программы по имущественным рискам, но и проводит привлекательные в финансовом плане маркетинговые акции, позволяющие потенциальным клиентам компании по достоинству и с большей выгодой для себя оценить наши предложения в этом сегменте, — говорит руководитель Блока агентских и офисных продаж ПАО СК "Росгосстрах" Юлия Шабанова. — И наши классические программы страхования, и полисы-"конструкторы" позволяют более точно выбрать страховую сумму, набор рисков и пакет сервисных услуг, которые могут понадобиться домовладельцу. Благодаря опции "Помощь по дому" наши страхователи могут вызвать во время действия договора слесаря, сантехника или электрика. Причем воспользоваться услугами этих специалистов наши клиенты могут и без наступления страхового случая. В покрытие также включена юридическая помощь по гражданским и административным делам. А обладателям пакета "Премиум" доступны услуги телемедицины — возможность оперативно получить консультации врача в условиях продолжающейся пандемии очень важна. Еще одной опцией, которой также может воспользоваться клиент при страховании по пакету "Премиум", является оплата гостиницы для временного проживания после страхового случая". 

Акция "Щедрая осень" действует до 15 декабря 2022 года в агентском и офисном каналах продаж "Росгосстраха". Узнать подробнее о ее условиях можно, обратившись в ближайший офис "Росгосстраха" или к страховым агентам компании. А также по телефонам: 8-800-200-09-00, 0530 (звонок бесплатный).

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Теги:
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