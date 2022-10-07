Субсидии до 400 млн рублей получат нижегородские компании на создание технопарков Бизнес

НИА "Нижний Новгород"

Нижегородским компаниям выделят средства на создание технопарков в сфере электронной промышленности, соответствующий прием заявок стартовал в Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве промышленности региона.

"Производство электроники – это перспективное и востребованное направление для нашей промышленности, поэтому поддержка компаний, которые стимулируют его развитие, очень своевременна. Важно, что развитие получит именно формат технопарка, так как эта структура мобильна - она позволяет подстроиться под нужды конкретных резидентов", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На создание или развитие технопарков в сфере электронной промышленности нижегородские компании смогут привлечь до 395 миллионов рублей – до 300 млн из федерального бюджета и до 95 млн – из регионального на условии софинансирования.

Субсидии будут выделяться в рамках государственной программы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" Минпромторга России.

"Эти средства помогут компенсировать до половины затрат на проектирование, строительство и модернизацию промышленной инфраструктуры, приобретение оборудования, а также на технологическое подключение промышленных корпусов к инженерным сетям. Управляющим компаниям технопарков, претендующих на субсидию, необходимо обратиться до 5 ноября с пакетом документов в минпром региона", - рассказал глава нижегородского Минпрома Максим Черкасов.

Представленные проекты пройдут сначала региональный отбор, а после этого будут направлены для оценки на федеральный уровень.Чтобы проект стал участником регионального отбора, общая площадь работающих или строящихся корпусов на территории предприятия должна превышать 10 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что около 200 млн рублей выделено на компенсации нижегородским промпредприятиям при покупке нового оборудования.