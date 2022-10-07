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Политика

"Единая Россия" предлагает установить единый перечень льгот и мер поддержки для всех участников СВО независимо от места жительства

02 ноября 2022 12:28  [23] Политика

Письмо с соответствующей инициативой секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак направил главе Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ, премьер-министру Михаилу Мишустину.

"За 8 месяцев СВО нами принято немало мер поддержки наших военнослужащих и их семей. На федеральном уровне это кредитные каникулы, сохранение рабочих мест за мобилизованными, отсрочки по уплате налогов и ряд других. На региональном же уровне реализуется порядка 50 различных мер поддержки - от бесплатного горячего питания в школах для детей участников СВО до налоговых льгот и единовременных выплат. Очевидно, что в Москве или Тюмени местный бюджет может позволить себе больше, чем в Пензе или Чите. Но на передовой ребята рискуют своими жизнями одинаково. Неравенства в этом вопросе быть не должно", - уверен Андрей Турчак. 

В связи с этим партия предлагает:
- установить единовременную выплату в размере не менее 195 тысяч рублей для граждан, призванных на военную службу, и добровольцев;
- исключить начисление процентов на сумму основного долга по ипотечным и потребительским кредитам военнослужащих, участвующих в СВО, и членов их семей в период кредитных каникул, предусмотрев компенсацию кредитным организациям из средств федерального бюджета;
- установить бесплатное двухразовое питание для детей военнослужащих, участвующих в СВО и погибших ветеранов боевых действий, обучающихся в школе или на дому;
- предоставить право на бесплатные рецептурные лекарства для несовершеннолетних детей военнослужащих, погибших в СВО;
- предоставить право на ежегодные бесплатные путевки в санатории федеральных органов для членов семей военнослужащих, потерявших кормильца, пожилых родителей и родителей-инвалидов погибших офицеров;
- предоставить право для ветеранов боевых действий на ежегодное лечение или отдых в санаториях и пансионатах федеральных органов за плату в размере половины стоимости путевки, а также бесплатный проезд к месту отдыха и обратно;
- предоставить право для ветеранов боевых действий на бесплатный проезд на общественном транспорте в границах населенных пунктов;
- предоставить военнослужащим, принимающим участие в СВО, добровольцам и мобилизованным, а также членам семей указанных граждан право на получение бесплатной юридической помощи. 

"По ряду из этих предложений "Единая Россия" подготовила проекты федеральных законов и уже направила на заключение Правительства", - отметил Андрей Турчак в обращении к Михаилу Мишустину.

Напомним, 20 октября Президент Владимир Путин подписал инициированный "Единой Россией" закон о праве мобилизованных передавать управление бизнесом по доверенности. Теперь военнослужащие, которые были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей или являются учредителями организации, при мобилизации будут иметь пять рабочих дней для решения организационных вопросов, связанных с дальнейшим осуществлением деятельности ИП или юрлица. Правоотношения распространяются на граждан, мобилизованных с 21 сентября. Закон вступил в силу со дня подписания. Также "Единая Россия" обеспечила право военнослужащих, занятых в СВО, и членов их семей на кредитные каникулы.

Помимо этого, ранее глава государства подписал ряд инициированных "Единой Россией" законопроектов, направленных на поддержку военнослужащих, участвующих в спецоперации. Среди них закон о признании нуждающимися в жилье семей погибших военных. Документ определяет, что при предоставлении жилого помещения членам семьи погибшего или умершего военнослужащего размер общей площади определяется исходя из состава семьи военнослужащего (на дату его гибели или смерти) с учётом детей, рождённых после его смерти, в отношении которых установлено отцовство.

Еще один закон "Единой России" наделяет гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач спецоперации нa Украине, статусом ветеранов боевых действий. Речь идет о гражданском персонале Вооруженных Сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. Граждане указанных категорий смогут получить соответствующие меры социальной поддержки. К ним относятся налоговые льготы и ряд других преимуществ. Кроме того, по инициативе партии увеличены пособия по уходу за детьми женщинам-военнослужащим.

Также принят закон "Единой России" о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. Документ распространил на этих солдат и офицеров меры социальной поддержки. К ним относятся ежемесячная денежная выплата, льготы при оплате ЖКУ, льготный проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и многое другое.

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Теги:
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