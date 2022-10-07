Россияне рассказали о росте зарплат после ухода из зарубежных компаний Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Россияне рассказали о росте зарплат после ухода из зарубежных компаний. Такие данные приводит Комсомольская правда со ссылкой на данные опроса сервиса Зарплата.ру.

Согласно информации, опрошены были 2,2 тысячи сотрудников бывших и нынешних сотрудников международных компаний.

Так, 78% россиян, которым пришлось уйти с работы в иностранной компании, уже нашли новую работу, а 51% стал заработать больше, чем на предыдущем месте работы.

Как отмечают эксперты, большинство зарубежных компаний не хотели уходить с российского рынка, поскольку имели здесь необходимые ресурсы и большой рынок сбыта.

"Терять производство рядом с ресурсами и рынком сбыта – это как самому себе руку-ногу отпилить", - сказала заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина.

При этом безработица в России сейчас находится на историческом минимуме, несмотря на уход некоторых компаний. Ее уровень составляет 3,8%, а спрос на рынке труда остается довольно высоким.

Управляющий директор Управления рынка труда и социального партнерства Российского союза промышленников и предпринимателей Марина Москвина отметила, что бывшие работники иностранных компаний крайне востребованы на рынке труда и довольно легко устраиваются на новые места работы.