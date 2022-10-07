Нацпроекты — людям
Скульптуру Горького из парка Кулибина установят в Литературном музее
Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" - на сайте "Культура.рф"
Конкурс на пост главы Нижегородского района
Фуникулёр в Кремле заработает весной 2023 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Экономика
02 ноября 2022 12:37  [2] Россияне рассказали о росте зарплат после ухода из зарубежных компаний
01 ноября 2022 17:47  [279] Строительство газопровода началось на территории поселка Пыра
01 ноября 2022 17:34  [295] Нижегородская компания запустила экологическое производство утеплителя из льноволокна
01 ноября 2022 13:34  [195] Россия приостановила участие в зерновой сделке
01 ноября 2022 12:32  [192] "Ростелеком" организовал видеонаблюдение на нижегородском сельхозпредприятии
31 октября 2022 18:58  [394] Более 30 млн рублей в этом году выделено на программу региональной льготной ипотеки в Нижегородской области
31 октября 2022 16:15  [260] Нижегородцы в 2022 году вернули из бюджета региона более 8,8 млрд рублей НДФЛ
31 октября 2022 12:43  [284] Huawei может прекратить поставки смартфонов в Россию из-за позиции иностранных инвесторов
31 октября 2022 12:22  [351] Дефицит кадров в нижегородской оборонной промышленности составляет 10-12 тысяч сотрудников
31 октября 2022 10:42  [227] Жилищные организации Нижнего Новгорода на конкурсной основе станут партнерами АО "Теплоэнерго"
Экономика

Россияне рассказали о росте зарплат после ухода из зарубежных компаний

02 ноября 2022 12:37  [2] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Россияне рассказали о росте зарплат после ухода из зарубежных компаний. Такие данные приводит Комсомольская правда со ссылкой на данные опроса сервиса Зарплата.ру.

Согласно информации, опрошены были 2,2 тысячи сотрудников бывших и нынешних сотрудников международных компаний.

Так, 78% россиян, которым пришлось уйти с работы в иностранной компании, уже нашли новую работу, а 51% стал заработать больше, чем на предыдущем месте работы.

Как отмечают эксперты, большинство зарубежных компаний не хотели уходить с российского рынка, поскольку имели здесь необходимые ресурсы и большой рынок сбыта.

"Терять производство рядом с ресурсами и рынком сбыта – это как самому себе руку-ногу отпилить", - сказала заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина.

При этом безработица в России сейчас находится на историческом минимуме, несмотря на уход некоторых компаний. Ее уровень составляет 3,8%, а спрос на рынке труда остается довольно высоким.

Управляющий директор Управления рынка труда и социального партнерства Российского союза промышленников и предпринимателей Марина Москвина отметила, что бывшие работники иностранных компаний крайне востребованы на рынке труда и довольно легко устраиваются на новые места работы.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Зарплата Работа
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph