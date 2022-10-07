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Общество

Новую дорогу и путепровод около села Выездное в Арзамасе построят в 2024 году

02 ноября 2022 12:52  [182] Общество
Фото: правительство Нижегородской области, архив

Фото: правительство Нижегородской области, архив

НИА "Нижний Новгород"

Новая дорога от села Выездное до станции Арзамас-1, а также путепровод будут построены в Арзамасе в 2024 году. 

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, на возведение данных объектов уже заключены контракты общей стоимостью в 4,3 млрд рублей. Протяженность новой дороги составит 5,18 км, а длина моста через железную дорогу в Выездном - 275 метров.

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов отметил, что юг Нижегородской области стремительно развивается. По словам замглавы региона, новые транспортные объекты в Арзамасе необходимы для вывода транзитного транспорта за пределы исторического  центра.

Глава Арзамаса Александр Щелоков подчеркнул, что появление новых объектов станет долгожданным событием для всего города.

"Все знают, как наличие железнодорожного переезда может удлинять любой путь, цель строительства – свести эти неудобства к минимуму. С началом проекта мечта жителей небольшого городского округа становится ближе", - сказал глава города.

Ранее депутаты ЗС НО оценили ход строительства Южного обхода Арзамаса.

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Теги:
Арзамас Дороги
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