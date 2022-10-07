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Бизнес

ВТБ: продажи ипотеки в России в четвертом квартале могут достичь 1,3 трлн рублей

02 ноября 2022 16:20  [83] Бизнес

По оценке ВТБ, в четвертом квартале выдача ипотеки российскими банками может составить 1,3 трлн рублей, что будет сопоставимо с результатом третьего квартала. Наибольшую активность заемщиков ВТБ ожидает в декабре, при этом фокус внимания клиентов будет смещен на рынок вторичного жилья.

Как отмечают эксперты ВТБ, поддержать спрос населения на жилищное кредитование в четвертом квартале позволят сразу несколько факторов. Во-первых, решение регулятора не повышать ключевую ставку на последнем заседании, что стало сигналом для банков сохранить текущие условия по кредитам. Во-вторых, продолжающаяся реализация программ  государственного субсидирования на первичном рынке недвижимости, условия по которым остаются на неизменно низких значениях. В-третьих, специальные предложения застройщиков, характерные для предновогоднего периода, а также продолжающееся снижение цен, особенно в сегменте готового жилья.

"В октябре для российского рынка ипотеки была характерна осторожность – часть клиентов поставила свои сделки "на паузу", но постепенно стала возвращаться к ним в конце месяца. Определенное снижение спроса за последний месяц может быть компенсировано до конца года – в случае отсутствия значимых макроэкономических изменений российские банки могут выдать 1,3 трлн рублей ипотеки в целом за квартал. Этот результат сопоставим и с данными первого квартала, который в этом году пережил ажиотажный спрос, и с данными третьего квартала, который характеризовался трендом на снижение ставок. Совокупно это позволит рассчитывать на 4,4-4,5 трлн рублей продаж по итогам года. При этом портфель жилищных кредитов может вырасти на 14%, до 14,8 трлн рублей", – прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Он добавил, что в ближайшие месяцы спрос ипотечных заемщиков будет концентрироваться, главным образом, в сегменте вторичного жилья. В сентябре доля кредитов ВТБ на готовое жилье составляла 60%, в октябре – уже 65%. До конца года клиенты могут еще немного увеличить спрос на «вторичку» на фоне реализации ранее отложенного спроса и корректировки цен.

ВТБ – один из лидеров российского ипотечного рынка. За 10 месяцев 2022 года банк оформил около 166 тысяч жилищных кредитов на 753 млрд рублей.

Подать заявку на ипотеку клиенты могут на сайте или в приложении ВТБ для смартфонов с операционной системой Android, в интернет-версии ВТБ Онлайн, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах банка.

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Теги:
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