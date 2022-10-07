Расписание нескольких автобусов было скорректировано в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Расписание нескольких автобусов было скорректировано в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, введен дополнительный рейс автобуса А-15 в 9 утра. Также его движение синхронизировано с маршрутом А-1.

По словам Алены Чернышовой, эти изменение позволят уменьшить ожидание автобуса А-15 для жителей микрорайона "Окский Берег".

Кроме того, с сегодняшнего дня после введения нового режима работы водителей будут сокращены интервалы движения маршрутов А-17 и А-48, что также позволит снизить время ожидания автобусов на остановках.

Ранее сообщалось, что отображение нижегородских автобусов в навигационной системе улучшилось на 40%.

Также напомним, что Центр развития транспортных систем подвел промежуточные итоги ввода новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде.