Новые спортзалы открылись в девяти школах Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

В девяти сельских школах Нижегородской области открылись отремонтированные спортивные залы. Как сообщили в региональном министерстве образования, ремонтные работы были выполнены в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".

Спортзалы отремонтировали в Ягубовской школе Бутурлинского округа, Крутомайданской школе Вадского округа, Новосельской школе Вачского округа, Богоявленской школе Дальнеконстантиновского округа, Запрудновской школе Кстовского округа, Богородской школе Сергачского округа, Селитьбенской школе Сосновского округа, Устанской школе Уренского округа и Красноборской школе Шатковского округа.

На празднике в Богородской школе Сергачского округа побывала министр образования региона Ольга Петрова. В режиме онлайн к торжественному мероприятию подключились остальные 8 образовательных организаций.

"Нижегородская область – активный участник нацпроекта "Образование". На сегодняшний день в сельских школах региона уже отремонтирован 91 спортивный зал, необходимым инвентарем и оборудованием также оснащено 18 открытых пространств. В этом году в реализацию федерального проекта вовлечено 12 нижегородских школ. Здорово, что у сельских ребят появляется возможность проводить свой досуг в современных спортзалах. Уверена, это будет мотивировать детей на новые спортивные достижения", – отметила глава нижегородского минобра.

Ранее сообщалось, что игру в лапту будут продвигать на уроках физкультуры в российских школах.