Поезд Деда Мороза прибудет в Нижний Новгород 3 декабря Культура и отдых

Фото: пресс-служба ГЖД

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Поезд Деда Мороза прибудет в Нижний Новгород 3 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, Дед Мороз отправился из Великого Устюга 22 октября на специальном поезде, подготовленном ОАО "РЖД".

Состав представляет собой передвижную резиденцию, которая состоит из 19 вагонов: салона-приемной, сцены, "Сказочной деревни" для игр, вагонов-ресторанов, лавок и другом. Возглавляет поезд паровоз, украшенный гирляндами.

Всего поезд проедет более 33 тысяч км, а его маршрут пройдет через более 130 городов.

Нижний Новгород Дед Мороз посетит 3 декабря, а в этот же день остановится на станции Арзамас-2.

Нижегородцев ожидает развлекательная программа с актерами и аниматорами, а также посещение передвижной резиденции, на которое необходимо предварительно купить билеты.

Ознакомиться с программой и узнать об открытии продаж билетов можно на сайте РЖД, а также в Telegram-канале и сайте проекта.