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Спортивные площадки в нижегородском парке "Швейцария" закрыты на зиму. Об этом представители парка сообщили в соцсетях.
Согласно информации, полностью закрыты скейт-парк и спортивные площадки, а не детских игровых установили напоминания об особом режиме использования в зимний период.
Как отметили представители парка, в позднюю осень и зиму активные занятия и игры на открытым воздухе не очень комфортны.
Ранее в "Швейцарии" на зиму были отключены фонтаны.
Также напомним, что летом спортивные площадки в парке "Швейцария" стали платными.
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