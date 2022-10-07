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Спорт

Спортивные площадки в нижегородском парке "Швейцария" закрыты на зиму

02 ноября 2022 15:30  [27] Спорт

Фото: парк "Швейцария"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Спортивные площадки в нижегородском парке "Швейцария" закрыты на зиму. Об этом представители парка сообщили в соцсетях.

Согласно информации, полностью закрыты скейт-парк и спортивные площадки, а не детских игровых установили напоминания об особом режиме использования в зимний период.

Как отметили представители парка, в позднюю осень и зиму активные занятия и игры на открытым воздухе не очень комфортны. 

Ранее в "Швейцарии" на зиму были отключены фонтаны.

Также напомним, что летом спортивные площадки в парке "Швейцария" стали платными.

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Теги:
Парк Швейцария
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