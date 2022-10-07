Нижегородское предприятие подготовило бронированные машины скорой помощи для военных в зоне СВО

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Нижегородское предприятие подготовило бронированные машины скорой помощи для военных в зоне специальной военной операции.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой Холдинга, на новых площадях будут собирать LADA Granta KUB, LADA Granta Prima, LADA Niva Kub, LADA Niva Prima и MA3.
Об особенностях этих машин можно узнать в ролике #ЗаРаботу.
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