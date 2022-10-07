Нижегородское предприятие подготовило бронированные машины скорой помощи для военных в зоне СВО Общество

Фото: пресс-служба Холдинга "Швабе"

Нижегородское предприятие подготовило бронированные машины скорой помощи для военных в зоне специальной военной операции.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Холдинга, на новых площадях будут собирать LADA Granta KUB, LADA Granta Prima, LADA Niva Kub, LADA Niva Prima и MA3.

Об особенностях этих машин можно узнать в ролике #ЗаРаботу.