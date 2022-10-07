Нижегородская область представила ОЭЗ "Кулибин" на Московском международном химическом форуме Экономика

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Корпорация развития Нижегородской области представила перспективы ОЭЗ "Кулибин" на Х Московском международном химическом форуме. Об этом сообщили в Корпорации развития региона.

Представление ОЭЗ прошло совместно с одним из ее нижегородских резидентов – компанией "Хома Адгезив".

"Мы часто говорим о том, что одним из приоритетных направлений деятельности ОЭЗ "Кулибин" является химия. Наша особая экономическая зона действительно соответствует всем критериям, которые являются приоритетными при выборе места размещения химпроизводства, что на сегодняшний день большая редкость. В их числе – наличие готовой инфраструктуры с высоким резервом мощностей. Мы готовы предложить инвесторам не только площадки преференциальных территорий, но и готовые промышленные площади с полностью готовой инфраструктурой, удобным с точки зрения логистики расположением, подготовленные кадры, научная школа", - отметил руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Он подчеркнул, что благодаря высокой заинтересованности инвесторов в ближайшее время планируется расширить ОЭЗ до 600 гектаров. Уже сейчас есть подтвержденные намерения со стороны ряда инвесторов разместить там свои производства. Заключено восемь предварительных соглашений о реализации инвестиционных проектов.

"Одно из ключевых преимуществ ОЭЗ "Кулибин" - курс на внедрение кооперационных связей резидентов. Мы уверены, что будущее именно за совместной работой и готовностью всех участников цепи не зацикливаться на узкокорпоративных взглядах и интересах", -рассказал инвестиционный директор компании "Хома" Илья Кусый.

Напомним, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поддержал заявку Нижегородской области по развитию инфраструктуры ОЭЗ "Кулибин".

