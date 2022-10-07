Около 25 тысяч кв. м газона уложили в бульваре в микрорайоне Щербинки-1 в рамках благоустройства Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 25 тысяч кв. м газона уложили в бульваре в микрорайоне Щербинки-1 в рамках благоустройства по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, в ходе работ было уложено 3 750 кв. метров брусчатки, 2 170 п. метров бордюрного камня, посажено порядка 1 000 новых деревьев и кустарников.

Также завозился чернозем для замены глины, восстановлены ливневые решетки, установлены скамейки, сделаны пандусы и опущены павильоны на остановке для удобства маломобильных жителей.

Ранее стали известны 28 территорий, которые благоустроят по программе ФКГС в Нижнем Новгороде в 2023 году.