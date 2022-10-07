Нижегородский опыт по поддержке мобилизованных и их семей представили на штабе "Единой России" по гуманитарному сотрудничеству Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

"Единая Россия" провела в регионах мониторинг мер поддержки мобилизованных и их семей, отметила глава штаба "Единой России" по гуманитарному сотрудничеству, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова на заседании штаба в Крыму.

"Помощь семьям мобилизованных – задача, которую поставил Президент. Более 14 тысяч обращений поступило в общественные приемные партии по этой теме. Каждое четвертое – о предоставлении льгот и социальных гарантий семьям мобилизованных, получении гуманитарной и бытовой поддержки. Каждое шестое обращение связано с ошибками при мобилизации, каждое седьмое – с отсрочками от призыва. 12% обращений связаны с предложением помощи мобилизованным. 9% – вопросы, связанные с предоставлением кредитных каникул", - рассказала Анна Кузнецова.

По итогам проведенного партией мониторинга выяснилось, что в 89 регионах действует порядка 50 различных видов мер поддержки мобилизованных и их семей.

"Три самые распространенные практики – это бесплатное горячее питание для детей мобилизованных – для школьников, учащихся колледжей, студентов (58,9% регионов). Предоставление семьям юридической, психологической помощи – 49,4% наших территорий. Освобождение семей мобилизованных от платы за присмотр и уход за детьми в детских садах – 48%. Высокий запрос мы видим на прямые меры материальной поддержки", – рассказала Анна Кузнецова.

В десятку самых распространенных практик входят внеочередное зачисление детей мобилизованных в детсады, школы; социальное сопровождение, в том числе детей и членов семьи с инвалидностью; предоставление льготных путёвок и посещение занятий, секций, кружков. В некоторых регионах предусмотрены освобождение или частичная компенсация платы за услуги ЖКХ, освобождение от уплаты транспортного налога и содействие газификации жилых домов мобилизованных.

В свою очередь, представители региональных отделений "Единой России" рассказали о собственном опыте поддержки семей мобилизованных.

Губернатор Нижегородской области, секретарь НРО "Единой России" Глеб Никитин сообщил, что региональные решения по мерам поддержки мобилизованных и их семей принимались по итогам общения и анализа обращений.

"Я побывал практически во всех частях, где проходят подготовку наши мобилизованные. Общался напрямую с семьями. И продолжаю это делать постоянно. Это помогло сформировать понимание наиболее значимых потребностей. Поэтому мы решили внедрить новый инструмент, который называется военный социальный контракт", - отметил Глеб Никитин.

Глеб Никитин подчеркнул, что со стороны региона внедрена целая система мер поддержки, включающая материальную помощь в различных жизненных ситуациях, ежемесячные выплаты, компенсацию 50% услуг ЖКХ, освобождение от платы за детский сад, предоставление бесплатного посещения учреждений допобразования, спортивных секций, предоставление в школах бесплатного горячего питания, отмену транспортного налога для мобилизованных и ряд других мер. В регионе создан координационный центр поддержки мобилизованных, военнослужащих и их близких.

Глава региона добавил, что, в части, где проходят подготовку мобилизованные нижегородцы, направляются "Поезда здоровья" для оказания медицинской помощи, в том числе стоматологической.

"Хочу особо отметить депутатский корпус «Единой России». Депутаты, активно включены в работу по оказанию помощи. Подключаются к семьям, решают различные вопросы, регулируют жизненные ситуации. Весь партактив самостоятельно выходит на содействие, и никто не остается в стороне", - сказал Глеб Никитин

Анна Кузнецова напомнила, что секретарь Генсовета Андрей Турчак направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением установить единый перечень льгот и мер поддержки для всех участников СВО независимо от места жительства. Также секретарь Генсовета обратился к секретарям региональных отделений "Единой России" с просьбой организовать работу по выработке актуальных мер поддержки семей мобилизованных (в их числе – вышеперечисленные меры по организации бесплатного питания школьников и студентов, единовременных выплат беременным жёнам мобилизованных и малолетним детям, бесплатное соцобслуживание для пожилых родственников, обеспечение путёвками и лагеря и др). Они помогут снизить риски возникновения трудных жизненных ситуаций.

В заключении Анна Кузнецова подчеркнула, что основная задача "Единой России" – выстраивание полноценной системы поддержки мобилизованных и их семей.

"Мы подготовим предложения со стороны законодательства, органов исполнительной власти, территорий, общественных организаций – всех, кто готов поддерживать и помогать", – заключила она.