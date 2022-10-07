Нацпроекты — людям
Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" - на сайте "Культура.рф"
Институт клинической медицины создан в ННГУ
Фуникулёр в Кремле заработает весной 2023 года
Скульптуру Горького из парка Кулибина установят в Литературном музее
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
02 ноября 2022 18:42  [16] Противогололедная обработка продолжается на дорогах Нижнего Новгорода
02 ноября 2022 18:29  [55] Нижегородские компании могут вернуть часть затрат за привлеченных в регион IT-сотрудников
02 ноября 2022 18:14  [59] Нижегородский опыт по поддержке мобилизованных и их семей представили на штабе "Единой России" по гуманитарному сотрудничеству
02 ноября 2022 18:01  [72] Боле 523 га земли вовлечено в жилищное строительство в Нижегородской области
02 ноября 2022 17:35  [99] Около 25 тысяч кв. м газона уложили в бульваре в микрорайоне Щербинки-1 в рамках благоустройства
02 ноября 2022 17:07  [147] Аварийное трамвайное полотно начнут менять в двух районах Нижнего Новгорода с 5 ноября
02 ноября 2022 16:39  [118] Тысяча человек выстроились в форме карты России у Нижегородской ярмарки
02 ноября 2022 16:28  [151] Нижегородское предприятие подготовило бронированные машины скорой помощи для военных в зоне СВО
02 ноября 2022 16:13  [104] Владимир Тарасов принял участие в праздничном мероприятии в связи с 60-летием школы №130 Нижнего Новгорода
02 ноября 2022 16:06  [193] Капитальный ремонт завершился в двух больницах Нижегородской области
Общество

Нижегородский опыт по поддержке мобилизованных и их семей представили на штабе "Единой России" по гуманитарному сотрудничеству

02 ноября 2022 18:14  [59] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

"Единая Россия" провела в регионах мониторинг мер поддержки мобилизованных и их семей, отметила глава штаба "Единой России" по гуманитарному сотрудничеству, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова на заседании штаба в Крыму. 

"Помощь семьям мобилизованных – задача, которую поставил Президент. Более 14 тысяч обращений поступило в общественные приемные партии по этой теме. Каждое четвертое – о предоставлении льгот и социальных гарантий семьям мобилизованных, получении гуманитарной и бытовой поддержки. Каждое шестое обращение связано с ошибками при мобилизации, каждое седьмое – с отсрочками от призыва. 12% обращений связаны с предложением помощи мобилизованным. 9% – вопросы, связанные с предоставлением кредитных каникул", - рассказала Анна Кузнецова. 

По итогам проведенного партией мониторинга выяснилось, что в 89 регионах действует порядка 50 различных видов мер поддержки мобилизованных и их семей.

"Три самые распространенные практики – это бесплатное горячее питание для детей мобилизованных – для школьников, учащихся колледжей, студентов (58,9% регионов). Предоставление семьям юридической, психологической помощи – 49,4% наших территорий. Освобождение семей мобилизованных от платы за присмотр и уход за детьми в детских садах – 48%. Высокий запрос мы видим на прямые меры материальной поддержки", – рассказала Анна Кузнецова. 

В десятку самых распространенных практик входят внеочередное зачисление детей мобилизованных в детсады, школы; социальное сопровождение, в том числе детей и членов семьи с инвалидностью; предоставление льготных путёвок и посещение занятий, секций, кружков. В некоторых регионах предусмотрены освобождение или частичная компенсация платы за услуги ЖКХ, освобождение от уплаты транспортного налога и содействие газификации жилых домов мобилизованных.

В свою очередь, представители региональных отделений "Единой России" рассказали о собственном опыте поддержки семей мобилизованных.

Губернатор Нижегородской области, секретарь НРО "Единой России" Глеб Никитин сообщил, что региональные решения по мерам поддержки мобилизованных и их семей принимались по итогам общения и анализа обращений.

"Я побывал практически во всех частях, где проходят подготовку наши мобилизованные. Общался напрямую с семьями. И продолжаю это делать постоянно. Это помогло сформировать понимание наиболее значимых потребностей. Поэтому мы решили внедрить новый инструмент, который называется военный социальный контракт", - отметил Глеб Никитин.

Глеб Никитин подчеркнул, что со стороны региона внедрена целая система мер поддержки, включающая материальную помощь в различных жизненных ситуациях, ежемесячные выплаты, компенсацию 50% услуг ЖКХ,  освобождение от платы за детский сад, предоставление бесплатного посещения учреждений допобразования, спортивных секций, предоставление в школах бесплатного горячего питания, отмену транспортного налога для мобилизованных и ряд других мер. В регионе создан координационный центр поддержки мобилизованных, военнослужащих и их близких.

Глава региона добавил, что, в части, где проходят подготовку мобилизованные нижегородцы, направляются "Поезда здоровья" для оказания медицинской помощи, в том числе стоматологической.

"Хочу особо отметить депутатский корпус «Единой России». Депутаты, активно включены в работу по оказанию помощи. Подключаются к семьям, решают различные вопросы, регулируют жизненные ситуации. Весь партактив самостоятельно выходит на содействие, и никто не остается в стороне", - сказал Глеб Никитин

Анна Кузнецова напомнила, что секретарь Генсовета Андрей Турчак направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением установить единый перечень льгот и мер поддержки для всех участников СВО независимо от места жительства. Также секретарь Генсовета обратился к секретарям региональных отделений "Единой России" с просьбой организовать работу по выработке актуальных мер поддержки семей мобилизованных (в их числе – вышеперечисленные меры по организации бесплатного питания школьников и студентов, единовременных выплат беременным жёнам мобилизованных и малолетним детям, бесплатное соцобслуживание для пожилых родственников, обеспечение путёвками и лагеря и др). Они помогут снизить риски возникновения трудных жизненных ситуаций.

В заключении Анна Кузнецова подчеркнула, что основная задача "Единой России" – выстраивание полноценной системы поддержки мобилизованных и их семей.

"Мы подготовим предложения со стороны законодательства, органов исполнительной власти, территорий, общественных организаций – всех, кто готов поддерживать и помогать", – заключила она.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Армия Военные
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph