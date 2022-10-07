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Интернет-магазин электротоваров и электрики в Нижнем Новгороде

03 ноября 2022 09:19  [71]

Интернет-магазин электротоваров shop220 дает возможность оформить заказ 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Благодаря этому есть быстрый и легкий доступ к необходимым электромонтажным инструментам и материалам. Этот интернет-магазин электрики обеспечивает комплексное обслуживание клиентов в области электрических аксессуаров, предназначенных для профессионалов, которые ежедневно работают с установками, а также с предметами, предназначенными для дома, для проведения мелкого ремонта или модификации.

Они предлагают широкий ассортимент товаров в категориях:

  • электричество,
  • электротехника,
  • энергетика.

Магазин электротоваров предлагает электротехнические изделия и электроустановочное оборудование высочайшего качества, соответствующие стандартам ЕС. Все электрические материалы поставляются известными и уважаемыми брендами. Изделия, имеющиеся на электромонтажном складе, отличаются солидным качеством изготовления, безопасным использованием и доступной ценой. Они правильно сгруппированы и размещены по категориям.

При управлении магазином электротоваров прилагают все усилия для обеспечения высокого качества услуг и индивидуального подхода к каждому клиенту. Они постоянно развиваются и расширяют ассортимент продукции. Торговец shop220 старается удовлетворить все потребности и ожидания покупателей, именно поэтому обеспечивает широкий выбор, высокую доступность продаваемого ассортимента и быстрое выполнение заказа.

Интернет-магазин электротоваров для дома и бизнеса

Интернет-магазин электротоваров shop220 предлагает широкий выбор специализированных аксессуаров и надежных изделий для различных целей. Тут есть: розетки, разъемы и кнопки, кабели и удлинители, камеры и домофоны, распределительные щиты, светильники внутреннего и наружного освещения и многое другое. Они поступают от признанных в отрасли производителей, чья репутация гарантирует долгосрочное и безопасное использование приобретаемого оборудования.

Они объединяют многолетний опыт и страсть к новым технологиям. Благодаря этому могут предложить качественную электротехническую продукцию и новинки рынка. Магазин предоставляет профессиональные консультации по выбору лучших продуктов и аксессуаров для дома, офиса или промышленного предприятия.

Их отличает индивидуальный подход к каждому клиенту. Они настроены на долгосрочное и удовлетворительное сотрудничество. Специализируемся на продаже электротехнических изделий, таких как: силовые кабели, установочные кабели, модульное оборудование, соединительные аксессуары, источники света, вилки и розетки. Также предлагают оборудование, необходимое в строительной отрасли, в том числе: заборы, защитную и санитарную одежду, инструменты для мастерских, материалы для воды и канализации и т. д.

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