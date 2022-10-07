Олег Лавричев: "В единстве – наша сила и уверенность в завтрашнем дне!" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил свое поздравление с Днем народного единства.

"Единство – это то, что в крови у каждого из нас, то, что испокон веков завещалось нам как залог жизни в благополучном и безопасном мире, то, что всегда поддерживало в трудную минуту, давало уверенность в победе над врагом. Множество раз в истории России люди объединялись ради спасения Отечества.

410 лет назад в Нижнем Новгороде Минин и Пожарский, провозгласившие "Купно за едино!", собрали народное ополчение, освободившее Москву от польско-литовских интервентов. 210 лет минуло со времен призыва императора Александра I повторить гражданский подвиг нижегородцев и остановить наполеоновское нашествие. В годы Великой Отечественной войны все силы наших соотечественников, независимо от происхождения и вероисповедания, были брошены на борьбу с фашистскими захватчиками. Всегда Россия единым фронтом стояла за свободу и жизнь на Земле.

Столкнувшись с новой угрозой, мы вновь сплотились, следуя историческому примеру национального единения, мужества и героизма. В это непростое время испытаний всем нам важно быть вместе, понимать, уважать и поддерживать друг друга! В единстве – наша сила и наша уверенность в завтрашнем дне!

С праздником, дорогие земляки!", - говорится в поздравлении.