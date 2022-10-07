Игорь Комаров поздравил нижегородцев с Днем народного единства Общество

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров направил свое поздравление с Днем народного единства.

"Сердечно поздравляю вас с государственным праздником – Днем народного единства!

В этот день - символ национального согласия и сплочения - мы отдаем долг памяти героическому прошлому Отечества, вспоминаем и благодарим наших героев.

Сегодня, как и всегда на протяжении нашей тысячелетней истории, без настоящего, подлинного народного единения невозможно существование и дальнейшее развитие Российского государства. И мы видим, что жители нашего округа действительно сплотились, помогают бойцам отстаивать интересы Родины.

Желаю всем здоровья, крепости духа, стойкости и веры в светлое будущее России!", - говорится в поздравлении.