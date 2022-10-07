Аналитики АО "Инвестиционная компания ЛМС" рассказали о перспективах роста цены акций алкогольной компании "Белуга" на горизонте 1 года

"Белуга" — крупнейшая в России алкогольная компания и один из главных импортеров алкоголя. В первом полугодии 2022 года компания показала хорошие финансовые результаты, и ее представители рассказали о скорой выплате дивидендов акционерам в размере 150 рублей.

Исходя из этих сведений, аналитический отдел АО "Инвестиционная компания ЛМС" рекомендует своим клиентам держать акции "Белуги", так как на горизонте в 1 год они обладают потенциалом роста в 30%. Если же вы решите продать ценные бумаги этой или другой российской компании, сделать это выгодно можно здесь: https://www.lmsic.com/prodat-akcii/.

Факты о компании

АО "Инвестиционная компания ЛМС" зарекомендовала себя в качестве надежного партнера для всех, кто хочет зарабатывать на вложениях в акции российских предприятий. Компания присутствует на рынке более 28 лет, поэтому ее эксперты прекрасно знакомы с особенностями функционирования бирж и правилами работы для получения максимальной прибыли.

Компания широко известна среди отечественных инвесторов по многим причинам. За годы существования эксперты:

обеспечили клиентам возможность выгодно продавать акции российских компаний, в том числе в режиме онлайн;

разработали уникальные идеи и стратегии инвестирования, а также доказали их эффективность при практическом применении;

защитили права и интересы тысяч отечественных акционеров в корпоративных спорах, в том числе с мажоритарными акционерами;

получили много престижных профильных наград, например, "За лучшие оригинальные идеи по инвестированию на российском рынке".

Перечень услуг

Сегодня клиенты компании могут пользоваться многочисленными и профессиональными услугами экспертов:

Юридическая защита. Специалисты всегда готовы прийти на помощь и отстоять права и интересы клиентов, если они нарушаются. Управление капиталом. Эксперты могут взять на себя задачи по управлению финансами клиентов, чтобы обеспечить им максимальную прибыль. Консультации и брокерское обслуживание. Клиенты компании могут получить комплексную поддержку при работе на любых официальных торговых площадках. Им предоставляется самая актуальная информация о ситуации на рынке и инсайдерские сведения. Скупка акций. В АО «Инвестиционная компания ЛМС» каждый желающий может быстро и на выгодных условиях продать акции отечественных предприятий.

Выбирайте только надежных партнеров для выгодных результатов при инвестировании в российские компании.

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