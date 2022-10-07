Аналитики АО "Инвестиционная компания ЛМС" рассказали о перспективах роста цены акций алкогольной компании "Белуга" на горизонте 1 года

"Белуга" — крупнейшая в России алкогольная компания и один из главных импортеров алкоголя. В первом полугодии 2022 года компания показала хорошие финансовые результаты, и ее представители рассказали о скорой выплате дивидендов акционерам в размере 150 рублей.
Исходя из этих сведений, аналитический отдел АО "Инвестиционная компания ЛМС" рекомендует своим клиентам держать акции "Белуги", так как на горизонте в 1 год они обладают потенциалом роста в 30%. Если же вы решите продать ценные бумаги этой или другой российской компании, сделать это выгодно можно здесь: https://www.lmsic.com/prodat-akcii/.
АО "Инвестиционная компания ЛМС" зарекомендовала себя в качестве надежного партнера для всех, кто хочет зарабатывать на вложениях в акции российских предприятий. Компания присутствует на рынке более 28 лет, поэтому ее эксперты прекрасно знакомы с особенностями функционирования бирж и правилами работы для получения максимальной прибыли.
Компания широко известна среди отечественных инвесторов по многим причинам. За годы существования эксперты:
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