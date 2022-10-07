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Квартиры с отделкой в новостройке: преимущества

03 ноября 2022 14:46  [81]

Квартиры с отделкой в новостройке – это отличный вариант. Застройщики предлагают самые разные варианты, и каждый покупатель сможет найти то, что ему подойдет на 100%.

Многие покупатели обращают внимание на квартиры, где уже есть отделка. И в этом нет ничего удивительно. Однако, не стоит спешить. Нужно обращать внимание на многочисленные критерии.

Тип отделки: какой выбрать, чтобы потом не пожалеть?

Все мы прекрасно понимаем, что каждый тип отделки имеет свои плюсы и минусы. Именно поэтому стоит их все изучить, чтобы потом не переделывать.

Что касается черновой отделки, то этот вариант подходит тем, кто не располагает большой суммой и не может взять кредит. К тому же, черновой вариант хорош в том случае, если стандартный вариант дизайна не походит, и владелец хочет заказать индивидуальный проект.

Приобретая квартиру с черновой отделкой, стоит быть готовым к тому, что нужно будет вложить в ремонт не маленькую сумму. Специалисты считают, что ремонтные работы могут достигнуть 30% от итоговой стоимости жилья. В современных реалиях ремонт – это дорогое удовольствие.

Если в квартире будет черновая отделка, то заселиться в нее сразу не получится. Нужно будет ждать несколько месяцев, пока все ремонтные работы будут завершены. А если денег впритык, то ждать придется еще дольше.

Можно обратить внимание на квартиры, где уже проведена предчистовая отделка. Этот вариант идеально подходит для тех, кто не готов тратить время и деньги на ремонт. Однако, готовый дизайн может устроить не всех.

Многие специалисты рекомендуют приобретать квартиры с предчистовой отделкой по той причине, что можно сэкономить до 20%.

Почему стоит выбрать полную отделку?

Полная отделка имеет ряд достоинств. Специалисты считают, что если человек хочет просто въехать и ничего не делать, то лучше варианта не найти.

Что касается положительных сторон, то выделить стоит следующие:

  1. Если человек берет ипотеку, то ремонтные работы уже включены в нее. И это очень удобно, потому что рассчитаться за все можно будет постепенно.
  2. После оформления документов можно сразу перевозить вещи в квартиру и жить в ней, т.к. никакие ремонтные работы делать не придется.
  3. Отделкой будет заниматься та же компания, что и строила дом. Следовательно, качество работ будет полностью соответствовать ГОСТу.

Если человек покупает квартиру с полной отделкой, то он может заранее обсудить дизайн-проект. Зачастую, компания, которая занимается строительством и другими ремонтными работами, предлагает различные варианты, и покупатель может остановить свой выбор на том, который понравится.

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