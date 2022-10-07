Традиционные профессии, которые подходят для удаленки

Развитие информационных технологий позволяет все большему количеству людей работать дистанционно, не посещая офис или делая это очень редко. Бухгалтера, юристы, учителя и спортивные тренеры сейчас могут не прерывать свою деятельность во время карантина, декрета и путешествий. Даже люди с другими специальностями могут пройти курсы и работать по этим профессиям удаленно.

Бухгалтер

Профессия бухгалтера позволяет работать дистанционно уже очень давно. Вести бухгалтерию и сдавать отчетность сейчас можно дистанционно. Вот обзор лучших онлайн-курсов бухгалтера. Работа бухгалтера - это всегда работа с большим количеством финансовых документов. Но сейчас обмен документацией происходит посредством электронного документооборота, что позволяет бухгалтерам работать удаленно. Многие компании и вовсе не хотят брать в штат постоянного бухгалтера, а предпочитают найти работника по гражданско-правовому договору. Индивидуальному предпринимателю с небольшим доходом иметь в штате бухгалтера попросту невыгодно. Выход в такой ситуации - бухгалтер-фрилансер, который ведет 3-4 ИП. Заработок у бухгалтера на удаленке не ниже, а иногда и выше, чем у работника офиса. Естественно размер дохода будет зависеть от квалификации, должностных обязанностей и объемов выполненной работы.

Учитель

Учителя сейчас тоже успешно работают на удаленно. За последние 2 года все педагоги школ освоили различные платформы для общения с учителями. В частных школах и образовательных центрах занятия с учениками с успехом проводятся посредством видеосвязи. Причем совершенно не важно, что учитель и ученик находятся в разных городах. Частные репетиторы тоже с успехом могут проводить занятия со своими учениками, используя для этого различные платформы: Скайп, Вотсап, Zoom и т.д.

Фитнес-тренер

Еще 2 года назад трудно было представить, что возможно проводить фитнес-тренировки онлайн. Однако сейчас дистанционные фитнес-тренера становятся все более и более востребованными. Все большее количество людей не хотят тратить время на дорогу в фитнес-центр, а провести тренировку у себя дома. Онлайн-тренировки становятся все больше востребованы у мам в декрете, которым не с кем оставить ребенка. Благодаря развитию информационных технологий и интернета, сейчас каждый может выбрать себе тренера из любого города, ориентируясь в первую очередь на его компетенцию, а не на местоположение. Даже во время путешествий можно не прерывать тренировок.

Юрист

Юридические онлайн-консультации существуют уже давно и пользуются большой популярностью. Существует несколько интернет-площадок, где юрист-фрилансер может таким образом заработать. Юридические онлайн-консультации больше подходят для опытных работников, которые ищут постоянный доход или подработку. На таких площадках также можно найти клиента для дальнейшего сотрудничества в оффлайне. Для начинающих юристов без опыта работы скорее всего такой вид деятельности не подойдет, так как давать консультации придется по практическому применению нормативно-правовых актов. Каждая жизненная ситуация особенная и требует от юриста хорошей компетенции и практических знаний. Чтобы сделать свой аккаунт на платформе для юридических консультаций заметным и оплачиваемым, скорее всего придется поработать над рейтингом, давая бесплатные консультации.

Рынок интернет-профессий растет, в этом есть свои плюсы и минусы. Независимо от жизненной ситуации сейчас у каждого есть возможность получить образование, сменить квалификацию и иметь достойный заработок.

*Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

*На правах рекламы.