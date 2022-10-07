Спикер Заксобрания Евгений Люлин поздравил педагогов и учеников с юбилеем школы №3 в Лыскове Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил педагогический коллектив по случаю 60-летия школы №3 в Лыскове. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В прошлом году в школе был сделан капитальный ремонт, полностью поменялось материально-техническое оснащение. Созданы условия не только для качественного и всестороннего обучения, но и для занятий спортом. На территории школы функционируют площадки для занятий волейболом, баскетболом, футболом, есть зона воркаута. На сегодняшний день по своему техническому оснащению третья школа считается одной из самых современных в Нижегородской области. Сейчас в ней обучаются 783 человека.

"Школа №3 – единственная школа в области с комплексным ремонтом. Новая мебель, самая современная техника в классах, дворовое спортивное оборудование, какого нет больше нигде. Уверен, что именно такой подход мы должны применять к тем, образовательным учреждениям, где требуется ремонт: проводить его не частями, а делать все в комплексе", – сказал Евгений Люлин.

За десятилетия в школе сложился сильный преподавательский состав. 40% педагогов являются выпускниками школы разных лет. Высокие результаты показывают и ученики. Три года подряд они завоёвывают награды на муниципальном и областном этапах Всероссийской олимпиады школьников.

Ребята также побеждают на Всероссийских конкурсах, таких как "Большая перемена", "Умники и умницы". Одна девятиклассница третьей школы стала воспитанником областной Школы дипломатов.

Школа № 3 гордится своими медалистами. За все годы 78 выпускников окончили школу №3 с золотой медалью. 10 ребят получили золотые значки ГТО. Много известных деятелей культуры, искусства, науки, дипломаты и политики значатся в списке знаменитых выпускников школы. Среди них председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин. Большую работу в школе проводят по патриотическому воспитанию.

"Сейчас в школе действует спортивный и военно-патриотический клубы. Уверен, что наши ребята, выпускники школы №3, которых призывают в армию на срочную службу, которые мобилизованы для участия в СВО, не уронят честь школы, честь города Лысково и всей Нижегородской области", - отметил Евгений Люлин.