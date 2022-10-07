Школа "Содружество" на 500 мест открылась в Пильне Общество

Фото: газета “Сельская трибуна”

НИА "Нижний Новгород"

Торжественное открытие школы "Содружество" на 500 мест состоялось в Пильне 3 ноября.

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, в церемонии принял участие заместитель губернатора Петр Банников. Он отметил, что новое здание школы стало украшением Пильнинского района.

"Этот центр объединения ребят разных национальностей, интересов, увлечений. При строительстве школы и ее оформлении учитывались все пожелания родителей и детей. Классы и помещения оборудованы всем необходимым для обучения, развития творческого и спортивного потенциала ребят. Искренне желаю, чтобы школа стала для ребят вторым домом, чтобы им было в ней не только комфортно, но и познавательно", - подчеркнул замглавы региона.

Общая стоимость строительства составила 460,4 млн рублей. Также было закуплено оборудование на 78 млн рублей.

В школе 28 современных оборудованных учебных кабинетов, в том числе мастерские: по кулинарии, швейному делу, столярному и слесарному мастерству. В каждом учебном кабинете установлено современное интерактивное оборудование, работает столовая, три гардероба, библиотека, радиорубка. Есть актовый зал с костюмерной, музейная комната, медицинский кабинет.

В новом здании также оборудован большой спортивный зал, а кроме того, при школе будет работать тепличный комплекс.

Ранее сообщалось, что новые спортзалы открылись в девяти школах Нижегородской области.