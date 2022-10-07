Гимн России будет звучать на церемониях заключения брака в нижегородских ЗАГСах с 4 ноября Общество

Виктор и Людмила Иевлевы Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Гимн России будет звучать на церемониях заключения брака в нижегородских ЗАГСах с 4 ноября. Такое решение было принято руководителем главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольгой Красновой.

"Национальный гимн — один из государственных символов Российской Федерации, наряду с флагом и гербом. Последние два символа обязательно используются в органах ЗАГС при регистрации актов гражданского состояния, тем самым подчеркивая официальный характер мероприятия. Уверена, что гимн России добавит торжественности церемониям заключения брака, позволит молодоженам испытать чувства патриотизма, единства и ответственности за созданную ими семью. Ведь именно счастливые и крепкие семьи являются залогом развития и процветания нашей великой страны", - считает Ольга Краснова.

"Считаем, что гимн, звучащий в такие важные минуты жизни, станет прекрасной традицией", - отмечают молодожены Виктор и Людмила Иевлевы, первыми скрепившие свои отношения под гимн России в Нижегородском Доме бракосочетания.