Нацпроекты — людям
Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" - на сайте "Культура.рф"
Беспилотники запретили запускать в Нижегородской области
Скульптуру Горького из парка Кулибина установят в Литературном музее
Частичная мобилизация в Нижегородской области завершена
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Культура и отдых
04 ноября 2022 09:40  [58] Вокальный квартет "ПЕРФОМЕН" выступит 4 ноября на площади Минина в Нижнем Новгороде 
02 ноября 2022 15:13  [329] Поезд Деда Мороза прибудет в Нижний Новгород 3 декабря
02 ноября 2022 11:34  [823] Акция "Ночь искусств" пройдет в культурных учреждениях Нижнего Новгорода 4 ноября
02 ноября 2022 10:26  [211] Нижегородский семейный театр "Кот" стал лауреатом Всероссийского фестиваля любительских театров
01 ноября 2022 16:58  [450] Музей А.М. Горького в Нижнем Новгороде будет работать бесплатно 4 ноября в "Ночь искусств"
01 ноября 2022 14:41  [563] Опубликована программа празднования Дня народного единства в Нижнем Новгороде
31 октября 2022 16:02  [238] Новые сказки о главном: ноябрьские премьеры в видеосервисе Wink
31 октября 2022 09:58  [281] Всероссийский фестиваль студенческих театров "Веселая коза. Поколение Ы" пройдет в Нижнем Новгороде
29 октября 2022 14:45  [563] Музыкальный фестиваль пройдет в "Пакгаузах" на Стрелке к Дню народного единства
28 октября 2022 12:46  [558] Фестиваль "Миллионка. Развиваем вместе" пройдёт в Нижнем Новгороде 29 октября
Культура и отдых

Вокальный квартет "ПЕРФОМЕН" выступит 4 ноября на площади Минина в Нижнем Новгороде 

04 ноября 2022 09:40  [58] Культура и отдых

Вокальный квартет "ПЕРФОМЕН" выступит 4 ноября на праздничном концерте ко Дню народного единства, который пройдет на площади Минина.

Согласно информации, квартет исполнит популярные песни российской эстрады, песни советских лет, хиты, патриотические песни, ретро и любимые мелодии разных поколений. 

Кроме того, будет исполнена и песня про Нижний Новгород, которую написал поэт Николай Денисов и нижегородец Александр Бениш.

Выступление начнется в 18:45.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Концерты Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph