Вокальный квартет "ПЕРФОМЕН" выступит 4 ноября на площади Минина в Нижнем Новгороде 

Вокальный квартет "ПЕРФОМЕН" выступит 4 ноября на праздничном концерте ко Дню народного единства, который пройдет на площади Минина.
Согласно информации, квартет исполнит популярные песни российской эстрады, песни советских лет, хиты, патриотические песни, ретро и любимые мелодии разных поколений.
Кроме того, будет исполнена и песня про Нижний Новгород, которую написал поэт Николай Денисов и нижегородец Александр Бениш.
Выступление начнется в 18:45.
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