Триколор и поздравление с Днем народного единства появятся на нижегородской телебашня 4 ноября Общество

Фото: Нижегородский филиал РТРС

Триколор и поздравление с Днем народного единства появятся на нижегородской телебашня 4 ноября. Об этом сообщили в нижегородском филиале РТРС.

Согласно информации, с 20:00 до 00:00 телебашню украсит видеооткрытка в цветах российского флага.

Также на ее гранях будут изображены Нижегородский кремль, герб Нижегородской области, памятник Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому, текстовое поздравление "С Днем народного единства!".

Напомним, что к 65-летию нижегородского фиала РТРС телебашня была модернизирована.