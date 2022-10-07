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Триколор и поздравление с Днем народного единства появятся на нижегородской телебашня 4 ноября. Об этом сообщили в нижегородском филиале РТРС.
Согласно информации, с 20:00 до 00:00 телебашню украсит видеооткрытка в цветах российского флага.
Также на ее гранях будут изображены Нижегородский кремль, герб Нижегородской области, памятник Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому, текстовое поздравление "С Днем народного единства!".
Напомним, что к 65-летию нижегородского фиала РТРС телебашня была модернизирована.
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