Нижегородская и Тюменская области обменялись подарками ко Дню народного единства для семей мобилизованных Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Нижегородская область передала подарочные наборы и письма со словами поддержки для семей мобилизованных и добровольцев Тюменской области. В свою, очередь они передали подарки для нижегородцев. Такой обмен символичными подарками проходит в рамках акции "Россия – единая семья!". В День народного единства ее проводит "Единая Россия".

Каждый подарочный набор отражает особенность региона – в нем собраны национальные или местные продукты, сувениры с достопримечательностями и письма со словами поддержки.

"Очень многие нижегородцы поддержали эту акцию, откликнулись предприятия, и все вместе помогли собрать хорошие подарки для семей мобилизованных из Тюменской области. Передали именно то, что символизирует и ассоциируется с Нижегородской области, чтобы тюменцы познакомились с нашими традициями. Это и городецкий пряник, и семеновская матрешка, и традиционные сормовские сладости. В прошлом году Нижний Новгород отметил свое 800-летие, не оставили без внимания этот факт, поэтому передали и подарки, связанные с юбилеем. Хочется, чтобы подарок принес улыбки и хорошие эмоции, а жители Тюменской области познакомились с нашим регионом, почувствовали наше гостеприимство. И, конечно, всех ждем в гости!" - отметил руководитель волонтерского центра и регионального исполкома Нижегородского отделения "Единой России" Алексей Антонов.

В Нижегородской области подарки передают волонтеры. Набор от Тюменской области уже получила жительница Нижнего Новгорода Валентина. У нее мобилизовали супруга, а папа сам ушел добровольцем.

"Я уже получила все положенные выплаты на детей. С нами постоянно на связи, объясняют, что положено, помогают. Сейчас любая поддержка имеет значение, поэтому приятно, что нас не оставляют одних", - поделилась супруга мобилизованного.

В акции "Россия – единая семья!" принимают участие все региональные отделения партии, в том числе в новых субъектах.

Помимо этого, "Единая Россия" в День народного единства продолжит оказывать помощь семьям мобилизованных и решать их бытовые вопросы. Пройдут и другие, уже традиционные мероприятия, посвященные единству народов России.

Напомним, с первых дней частичной мобилизации на базе общественных приёмных и штабов общественной поддержки партии начали работу Центры помощи семьям военнослужащих, которые отправляются в зону СВО. "Единая Россия", "Молодая Гвардия Единой России" и #МЫВМЕСТЕ создали совместные штабы для помощи семьям мобилизованных по всей стране.

Помимо этого, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением установить единый перечень льгот и мер поддержки для всех участников СВО независимо от места жительства.