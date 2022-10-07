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Общество

Более 40 медработников и 3 медучреждения награждены в Нижегородской области

04 ноября 2022 11:51  [63] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 40 медработников и 3 медучреждения награждены в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в больнице им. Семашко вручил почетные штандарты губернатора Нижегородской области трем организациям: в номинации "Детство и родовспоможение" – Дзержинскому перинатальному центру, в номинации "Амбулаторно-поликлиническая помощь" – Детской городской поликлинике №19 Канавинского района Нижнего Новгорода, в номинации "Стационарная помощь" – Городской клинической больнице №3 Нижнего Новгорода.

Также Почетный знак губернатора "За вклад в предотвращение распространения коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области" получил председатель регионального профессионального союза работников здравоохранения Василию Приказнову и его заместитель Любови Савельевой.

Кроме того, еще 41 медработник получил нагрудный знак "Отличник здравоохранения" за особый вклад в развитие здравоохранения в регионе.

"Нынешние награды – это показатель приверженности наших специалистов врачебному долгу. Благодарю каждого из присутствующих за многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения в области здравоохранения. От всей души поздравляю с получением заслуженных наград!" – поздравил нижегородских медиков Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее Минздрав составил рейтинг лучших больниц Нижегородской области.

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Теги:
Здравоохранение Награждение
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