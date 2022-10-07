Глеб Никитин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому и встретился с представителями традиционных конфессий Общество

Фото: Дмитрий Косолапов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сегодня в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на площади Народного Единства и к Вечному огню в Нижегородском кремле. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, в церемонии также приняли участие председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин, заместитель губернатора Андрей Гнеушев.

"День народного единства, праздник, который зародился на нижегородской земле, с каждым годом становится все актуальнее. Я искренне верю, что сегодня, как и тогда, во времена ополчения, наш народ готов быть вместе – и в мыслях, и в словах, и на деле. Самое главное, что нужно нам сейчас, – искренняя гражданская активность человека. Сегодня праздник победы общего над личным, единства над разобщенностью, веры над безверием. Уже во времена Минина у нас было сильно единство людей разных национальностей и вероисповеданий. И в момент, когда страна встала на борьбу за свою свободу и независимость, это оказалось решающим фактором победы", - сказал Глеб Никитин.

"Каждое время выдвигает своих героев. В годы Смуты таким героем стал наш земляк Козьма Минин. Человек из народа, он возглавил нижегородское ополчение, которое было чистой инициативой народных масс, искренним патриотическим порывом людей. Ни бояре, ни знать не смогли объединить страну перед лицом смертельной опасности, а простые люди смогли. Благодаря им борьба с захватчиками наполнилась смыслом, стала борьбой за веру и Отечество. Это великий исторический урок для всех поколений россиян. Только вместе, только объединившись, мы можем победить, преодолеть все трудности и построить Великую Россию, которой будем гордиться!" - сказал Евгений Люлин.

Глава региона также провел встречу с представителями традиционных конфессий, на которой присутствовали митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области Гаяз-хазрат Закиров, председатель Нижегородской еврейской общины Эдуард Чапрак, главный раввин Нижнего Новгорода и Нижегородской области Шимон Бергман.

"Я очень рад, что наш регион – это общий дом, где религиозное сообщество остается единым, а взаимопонимание между конфессиями – важный инструмент поддержания мира и стабильности. Уверен, каждый из нас это прекрасно понимает. Пользуясь случаем, благодарю за ваш труд, за активную деятельность по развитию межконфессионального диалога, сохранению мира на нижегородской земле. В основе нашего общения, нашей совместной работы уважение, общая история и ее герои – как прошлого, так и настоящего, личная ответственность, деятельная любовь к нашему общему дому. Мне кажется, все это и составляет фундамент единства", - сказал Глеб Никитин.