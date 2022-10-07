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Климатическая техника от StroyDiller

04 ноября 2022 15:41  [72]

В нашей компании StroyDiller вы можете приобрести самую разную климатическую технику от известных и проверенных марок. У нас в ассортименте есть кондиционеры, холодильное оборудование, рекуператор воздуха, товары для отопления, теплоизоляции и многое другое.

Есть у нас и вентиляторы производства Швеции, России, Германии и других стран. Все товары можно купить на нашем сайте stroydiller.ru. Наши филиалы и розничные торговые точки есть во многих городах России.

Делая покупку в нашем интернет магазине, вы получаете надежность и высокое качество продукции. Можно приобрести:

  • радиальные вентиляторы;
  • с обратным клапаном;
  • осевые;
  • и другие варианты.

Наша компания предлагает только надежную климатическую технику ведущих брендов. У нас есть все, чтобы сделать ваш дом уютным и комфортным!

Наш ассортимент

В интернет магазине StroyDiller вы можете приобрести: вентилятор бытовой, промышленный, специальные модели. У них будет разное назначение. Например, вентилятор для дома обладает не такой большой мощностью как для офиса или склада. Но принцип работы у этого оборудования одинаковый. Он перемещает воздух, делает приток свежего воздуха и удаляет загрязненный.

Промышленные вентиляторы используются в магазинах, торговых центрах, офисах и так далее. Специальные модели изготавливаются на заказ. У них большой набор дополнительных опций.

Монтировать или устанавливать вентиляторы можно внутри помещения, в воздуховоде, на крышах, потолке либо окнах и так далее.

Корпус вентиляторов может быть оцинкованным, из пластика, нержавеющей стали или металла.

У нас в продаже вентиляторы по приемлемым ценам. Это брендовая климатическая техника, которая отличается высокой производительностью, длительным сроком службы, качественной работой.

Вот лишь некоторые бренды, которые можно приобрести у нас: Ровен, Корф, Polar Bear, НЭД, Ruck, Артос, Ostberg и другие.

У нас широкий ассортимент вентиляторов с разными техническими характеристиками, ценами и опциями. Также на всю продукцию предоставляется гарантия.

Преимущества

Если вы затрудняетесь с выбором, вы всегда можете проконсультироваться с нашим специалистом. Они являются настоящими профессионалами в своем деле, поэтому смогут дать вам подходящую рекомендацию.

У нас вы можете заказать монтаж климатической техники, доставку, покупку в кредит, проектирование.

Наши плюсы: умеренные цены, широкий ассортимент, отличное качество товара!

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