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Общество

Глеб Никитин открыл ледовый комплекс "Хохлома-арена" в поселке Ковернино

04 ноября 2022 16:44  [39] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыл ледовый комплекс "Хохлома-арена" в поселке Ковернино. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава региона отметил символичность того, что комплекс открылся в День народного единства, ведь спорт объединяет людей, а хоккей - один из самых любимых видов спорта в Нижегородской области.

Площадь нового здания – почти 5 тыс. кв. м. В нем расположились ледовая арена олимпийского стандарта 60х30 м, трибуны на 140 зрителей, раздевалки, тренерская и судейская, прокат коньков, тренажерный зал и другие помещения, обеспечивающие полноценную работу комплекса. В здании обеспечен удобный доступ для маломобильных групп населения.

Кроме того, в здании размещен музей "Эволюция хоккея" с коллекцией из более чем 300 именных экспонатов, начиная с пятидесятых годов.

Стоимость строительства - 372,3 млн рублей, более 260 млн рублей из которых – федеральные средства. Благодаря реализации проекта создано 61 новое рабочее место.

Директор спортивного учреждения Алексей Аверин рассказал, что на «Хохлома-арене» планируется проводить тренировки по ледовым видам спорта, а также массовые катания на коньках.

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Теги:
Ковернино Спорт
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