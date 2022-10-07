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Общество

Волонтеры Победы посетили 28 семей мобилизованных нижегородцев

04 ноября 2022 17:12  [74] Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

Волонтеры Победы посетили 28 семей мобилизованных нижегородцев. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

"В этот день важно показать наше единство не только словами, но и делом. Семьи мобилизованных сейчас нуждаются в поддержке, и мы, конечно, не остаемся в стороне. В добрых делах кроется сила, сплоченность и решимость, что всегда для наших граждан было надежной опорой. Мы поздравляем всех с праздником единения людей и народов", - рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Так, добровольцы навестили семью Анастасии, мужа которой призвали в рамках частичной мобилизации. У нижегородки есть маленькие дети. Волонтеры передали семье продуктовый набор, в состав которого вошли крупы, чай, кофе, сахар, печенье, а также детское питание  - специальные смеси, пюре, каши и сок. Волонтеры подарили детям мягкие игрушки.

"Очень ценно, что волонтеры оказали нам действительно нужную помощь. И особенно приятно получить ее в такой по-настоящему народный праздник. Чувствуем огромную поддержку, ребята всегда на связи и готовы помочь в любую минуту. А мы верим в победу и ждем наших героев дома", - рассказала Анастасия.

Также в этот день добровольцы навестили участников Великой Отечественной войны. Одним из первых стал Исаак Захарович Ясиновский, принимавший участие в боях под Сталинградом. Волонтеры записали видеоролик, где ветеран сердечно обратился к мобилизованным и поздравил их с праздником, выражая гордость за наших защитников.

"С этим великим праздником я поздравляю всех - наших граждан, жителей освобожденных территорий и особенно доблестных бойцов, которые защищают сейчас Родину", - сказал  Исаак Захарович.

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Теги:
Военные Волонтеры
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