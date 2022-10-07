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Общество

Глеб Никитин: Развитие ЦРБ в Нижегородской области продолжится

05 ноября 2022 11:03  [24] Общество

"Развитие центральных районных больниц в Нижегородской области обязательно продолжится", - заявил губернатор региона Глеб Никитин в ходе посещения больницы в Красных баках.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, накануне Глеб Никитин посетил с рабочим визитом Краснобаковский и Ковернинский районы. Глава региона в ходе поездки посетил ЦРБ в двух районах, обсудил с руководителями медицинских учреждений текущее проблемы и этапы капремонта. Стоит отметить, что эти больницы участвуют в программе модернизации первичного звена здравоохранения. В ЦРБ уже закуплено новое оборудование, автотранспорт, а также проведен капремонт.

Глеб Никитин отметил, что в ходе встреч с главврачами больниц обсудили, что нужно сделать дополнительно. К примеру, в Ковернинской ЦРБ ремонт инфекционного корпуса. "Недавно на заседании комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований под председательством Андрея Макарова было принято решение выделить на данные цели средства федерального бюджета. Сегодня лично убедился, насколько это необходимо", - отметил Глеб Никитин.

В Красных Баках ремонт необходим в пищеблоке. Здание было введено в эксплуатацию в 1981 году. За 40 лет капитальные ремонты не проводились. Есть в двух ЦРБ и общие проблемы, связанные с благоустройством, обновлением подъездных дорог, освещением.

"Развитие центральных районных больниц в регионе обязательно будет продолжаться как за счет программы модернизации первичного звена, принятой по инициативе президента России Владимира Путина, так и в рамках региональных решений. Когда в больнице проводится ремонт, поставляют новые автомобили и оборудование, то и у медиков меняется отношение к работе", - отметил Глеб Никитин.

Также в Красных Баках Глеб Никитин встретился с Василием Найденко.

"Василий Петрович стал в регионе символом человеческого неравнодушия к общим проблемам. Он инициировал ремонт в больнице и вложил собственные средства. Сейчас занимается проектами благоустройства, создания комфортной среды. Горжусь, что у нас живут такие люди!" - отметил в заключение Глеб Никитин.

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Теги:
больницы Визиты Глеб Никитин
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