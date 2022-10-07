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Общество

Жителям Нижегородской области предлагают забронировать красивую дату для свадьбы на портале госуслуг

05 ноября 2022 11:23  [84] Общество

Жителям Нижегородской области предлагают забронировать красивую дату для свадьбы на портале госуслуг и забронировать ее дистанционно, сообщает в управлении ЗАГС.

К выбору предлагается 23.02.2023 – первая зеркальная дата в новом году. Она открыта для бронирования в Нижегородском и Заречном домах бракосочетания.

Также традиционно ЗАГС предлагает зарегистрировать брак с 17 по 23 апреля – на Красную Горку. Свадьбы, сыгранные на Красную горку, приносили молодоженам счастливую семейную жизнь. Можно выбрать 8 июля - День семьи, любви и верности.
Напомним, что развитие портала госуслуг и перевод 95% социально значимых услуг в электронную форму - одна из ключевых задач национального проекта «Цифровая экономика». Портал - это единое окно для взаимодействия граждан и государства, которым пользуется практически все население нашей страны.

Национальный проект "Цифровая экономика" реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он включает в себя семь федеральных проектов.

Ключевые цели нацпроекта – развитие цифровой экономики, создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, перевод госорганов и организаций на использование преимущественно отечественного программного обеспечения, рост числа отечественных разработок в области искусственного интеллекта.

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Теги:
ЗАГС
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