Глеб Никитин встретился с семьями мобилизованных нижегородцев Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил семьи мобилизованных в ходе рабочей поездки в Краснобаковский и Ковернинский муниципальные округа 4 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона.

В деревне Гавриловка Ковернинского муниципального округа губернатор встретился с Олесей Казеевой. Ее супруга мобилизовали 23 сентября. У Олеси две дочери, младшей - два года. Семья заключила военный социальный контракт, назначена выплата на детей, компенсация по оплате ЖКХ, другие меры поддержки. Один из наиболее актуальных для семьи вопросов - о денежных выплатах.

"Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 195 тысяч рублей. Я, в свою очередь, в связи с Днем народного единства и 410-летием подвига нижегородского ополчения принял решение о единовременной выплате в 50 тысяч рублей от региона. Обязательно продолжим помогать и по другим направлениям", - сообщил Глеб Никитин.

Олеся Казеева рассказала в ходе встречи, что они с мужем не успели завершить ремонт. Глава региона пообещал, что семье будет оказана необходимая поддержка.

В деревне Теплухино Краснобаковского муниципального округа Глеб Никитин встретился с Ксенией Липатниковой. Мужа Ксении также мобилизовали 23 сентября. В семье растет дочь. Ксения уже заключила военный социальный контракт, назначены соответствующие выплаты и льготы.

"Мы видим, что семьи мобилизованных активно пользуются военным социальным контрактом, обладают необходимой информацией. Основной вопрос – о единовременных выплатах. Его позволят закрыть соответствующие федеральные и региональные решения. Есть вопросы по снаряжению. Будем также продолжать работу в этом направлении – доставлять необходимые вещи в места расположения", - отметил Глеб Никитин.