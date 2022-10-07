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Почти 2,5 млн тонн саженцев ели и сосны высадили в Нижегородской области в рамках акции "Сохраним лес"

05 ноября 2022 14:36  [88]

Более 2,4 млн саженцев ели и сосны высадили на площади около 800 га в Нижегородской области в 2022 году в рамках всероссийской акции "Сохраним лес", сообщает нижегородский минсельхоз

"В Нижегородской области завершилась акция "Сохраним лес", которая проводится с 2019 года в рамках нацпроекта "Экология". За три года ее участники высадили в регионе около 6 млн деревьев. Только в этом году к акции присоединилось более 1300 человек, многие из которых приезжали целыми семьями, вместе детьми. Это здорово, ведь важно прививать бережное отношение к природе с детства", - отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

Он напомнил, что основная цель акции «Сохраним лес» - привлечь внимание к проблемам восстановления лесов, внести личный вклад в реализацию нацпроекта «Экология», продемонстрировать социальную и экологическую ответственность.

В региональном Минлесхозе также выразили благодарность всем гражданам, принявшим участие в акции.

В ведомстве дополнили, что экологическая инициатива стала одним из главных лесных проектов в России, который способствовал созданию целого общественного движения – «Волонтеры Леса». Осенью 2022 года организаторы ставят перед собой цель – высадить ещё 70 млн деревьев по всей стране.

Организаторами акции «Сохраним лес» выступают АНО «Сад Памяти», Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство лесного хозяйства и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Леса». Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

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