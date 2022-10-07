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Как отключить просмотры в ВК от других участников паблика

06 ноября 2022 09:12  [70]

Не так давно ВКонтакте появилась функция счетчика просмотров. С ее помощью можно определить количество тех, кто посмотрел вашу публикацию. Это доступно всем пользователям. Достаточно посмотреть в правый нижний угол под публикацией. Даная функция очень пригодится тем, кто занимается активным продвижением своей страницы. Кстати, если вы хотите купить просмотры ВКонтакте, для этого вы можете воспользоваться сервисом продвижения в соцсетях с недорогими ценами - https://martinismm.com/. Здесь предлагают качественные услуги по доступным ценам.

Важно учесть, что все, что вы размещаете на странице, имеет такую функцию по умолчанию. И ее не получится отключить или как-то повлиять на количество просмотров (кроме накрутки). Однако вам доступен ряд других возможностей.

Функция управления приватностью своей страницы доступна каждому пользователю. Вы сами выбираете, какой информацией делиться, а какую хотите скрыть. Чтобы отключить выбранных участников паблика от просмотра вашего профиля в ВК, активируйте "Замок" в интерфейсе программы или нажмите кнопку "Только для друзей" на мобильном телефоне. Дальше останется выбрать, кому вы хотите ограничить доступ в просмотре вашей страницы.

Как отключить просмотры в ВК

Как убрать просмотры ВК через общие настройки приватности

Чтобы активировать ограничения для вашей страницы, перейдите в раздел "Приватность", где вы сможете указать, что именно будет скрыто:

  • основная информация;
  • фотографии (в том числе, на которых вас отмечали);
  • сохраненные вами фото;
  • видео, аудио;
  • возможность переписки в личных сообщениях;
  • рассылка приглашений от пользователей;
  • управление комментариями (возможность их писать или просматривать).

Вы можете сделать так, чтобы только ваши друзья могли иметь доступ ко всему, что есть у вас на странице, а нежелательных посетителей отключить. В таком случае им достанется только минимум доступной информации. Все, что вы будете публиковать на своей странице, автоматически будет скрыто от посторонних глаз.

Еще один хороший и несложный способ – это добавление в черный список. Нужно перейти на страницу выбранного пользователя и нажать кнопку "Заблокировать". Помните о том, что несмотря на общедоступность интернета, каждый, кто желает защитить свои личные границы и информацию, имеет на это право.

Теперь вы знаете, как отключить просмотры в ВК. Данная процедура не вызывает особых сложностей. Просто воспользуйтесь предоставленной нами информацией.

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