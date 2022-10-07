Нижегородские предприниматели смогут узнать о системе прослеживаемости импортных товаров на вебинаре Бизнес

НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские предприниматели могут принять участие в вебинаре на тему "Система прослеживаемости импортных товаров. Основные изменения в камеральном контроле". Об эторм сообщили в Федеральной налоговой службе.

Главным спикером мероприятия выступит начальник управления камерального контроля ФНС России Алексей Касянюк.

В программе вебинара - планируемые изменения в нормативные акты по прослеживаемости, изменения в камеральном контроле и ближайшие перспективы, направления совершенствования администрирования НДС при экспорте. Также ведущий вебинара ответит на вопросы участников.

Мероприятие состоится 9 ноября с 10.00 до 11.30. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация на сайте: www.nalogkodeks.ru.