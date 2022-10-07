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Общество

Строительство газопровода завершилось в ДК Горбатова Павловского муниципального округа

06 ноября 2022 11:22  [35] Общество
Фото: ДК Горбатов

Фото: ДК Горбатов

НИА "Нижний Новгород"

Строительство газопровода завершилось в доме культуры города Горбатов в Павловском муниципальном округе. Об этом сообщили в администрации района.

Согласно информации, газификация ДК в Горбатове позволит значительно снизить затраты на отопление. Кроме того, условия пребывания в культурном учреждении станут гораздо более комфортными как для персонала, так и для посетителей.

Ранее сообщалось, что газопровод в поселке Луч Нижнего Новгорода планируется ввести в эксплуатацию до конца 2022 года.

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Теги:
Газопровод Павловский район
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