Строительство газопровода завершилось в ДК Горбатова Павловского муниципального округа Общество

Фото: ДК Горбатов

НИА "Нижний Новгород"

Строительство газопровода завершилось в доме культуры города Горбатов в Павловском муниципальном округе. Об этом сообщили в администрации района.

Согласно информации, газификация ДК в Горбатове позволит значительно снизить затраты на отопление. Кроме того, условия пребывания в культурном учреждении станут гораздо более комфортными как для персонала, так и для посетителей.

Ранее сообщалось, что газопровод в поселке Луч Нижнего Новгорода планируется ввести в эксплуатацию до конца 2022 года.