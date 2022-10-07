Нацпроекты — людям
Новая станция метро в Сормове будет располагаться на ул.Станционной
Частичная мобилизация в Нижегородской области завершена
Институт клинической медицины создан в ННГУ
Фуникулёр в Кремле заработает весной 2023 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Культура и отдых
06 ноября 2022 14:05  [71] "И в каждой песне – Россия!": в Пильне прошел фестиваль-конкурс хоровых коллективов
04 ноября 2022 12:28  [750] Музыкальная программа Дня народного единства в Нижнем Новгороде завершится выступлением "Любэ"
04 ноября 2022 09:40  [249] Вокальный квартет "ПЕРФОМЕН" выступит 4 ноября на площади Минина в Нижнем Новгороде 
02 ноября 2022 15:13  [451] Поезд Деда Мороза прибудет в Нижний Новгород 3 декабря
02 ноября 2022 11:34  [972] Акция "Ночь искусств" пройдет в культурных учреждениях Нижнего Новгорода 4 ноября
02 ноября 2022 10:26  [226] Нижегородский семейный театр "Кот" стал лауреатом Всероссийского фестиваля любительских театров
01 ноября 2022 16:58  [502] Музей А.М. Горького в Нижнем Новгороде будет работать бесплатно 4 ноября в "Ночь искусств"
01 ноября 2022 14:41  [772] Опубликована программа празднования Дня народного единства в Нижнем Новгороде
31 октября 2022 16:02  [246] Новые сказки о главном: ноябрьские премьеры в видеосервисе Wink
31 октября 2022 09:58  [295] Всероссийский фестиваль студенческих театров "Веселая коза. Поколение Ы" пройдет в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

"И в каждой песне – Россия!": в Пильне прошел фестиваль-конкурс хоровых коллективов

06 ноября 2022 14:05  [71] Культура и отдых
Фото: пресс-служба НРО Единая Россия

Фото: пресс-служба НРО Единая Россия

Районный фестиваль-конкурс хоровых коллективов "Пильнинский район – поющий край" в этом году был посвящен Году культурного наследия народов России и Дню народного единства. 

Мероприятие прошло при поддержке проекта "Россия – мы дети твои" Пильнинского отделения "Единой России" - победителя Всероссийского партийного конкурса социальных проектов.

В фойе районного культурно-досугового центра, в котором проходил фестиваль, для участников и гостей были организованы тематические выставки и фотозоны. 

"Фестиваль-конкурс хоровых коллективов давно стал одной из визитных карточек нашего района, его любят и ждут, и полный зрительный зал лучшее тому доказательство. Сейчас, когда наша страна вновь сражается с врагом, мы здесь и сейчас объединяемся общим чувством патриотизма, выраженного в изучении истории, почитании своих корней и традиций. И многие века все это выражалось именно через песни и народные традиции. И сегодня, я думаю, мы узнаем много нового о своем культурном наследии. Проведение таких ярких, запоминающихся фестивалей укрепляет связь поколений и привлекает молодежь к народному творчеству", - отметил глава МСУ, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Пильнинского муниципального округа Сергей Бочканов.

Участниками конкурса стали 12 хоровых коллективов сельских домов культуры, из которых два были сводными. 

На суд жюри были представлены песни в двух номинациях. В первой участникам предстояло не просто представить фольклорную композицию, но и обыграть ее, представить тот или иной народный обряд разных национальностей. Вторая номинация – патриотическая песня. Творческие коллективы исполняли песни на трех языках - русском, мордовском и татарском. Все номера были подготовлены на высоком уровне, захватывали своей красотой исполнения, колоритом и самобытностью. 

Жюри учитывало вокальное мастерство, театрализацию, подачу выбранной композиции. 

В итоге гран-при у хора Красногорского СДК, 1 место - Деяновский СДК, 2 место - Можаров-Майданский СДК, 3 место - Курмышский СДК.

Победители и участники получили от "Единой России" в подарок для своих сельских домов культуры музыкальные колонки. 

Исполнительный секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Наталья Любаева поблагодарила всех, кто принимал участие в подготовке и проведении фестиваля-конкурса. 

"Надеюсь, что в будущем году участники вновь соберутся, чтобы представить свои хоры, чтобы объединиться в любви к песне, своей многонациональной культуре и родной стране – России", - сказала она.  

Напомним, в июне были подведены итоги Всероссийского конкурса социальных проектов местных отделений "Единой России". Всего на конкурс поступило более 2,2 тысяч заявок, участие приняли более 2,6 тысяч местных отделений партии. От Нижегородской области победителями стали 25 проектов. Среди них организация спортивных фестивалей и творческих конкурсов, популяризация народных художественных промыслов, работа с волонтерами, проекты в области благоустройства, поддержка семей, воспитывающих детей с особенностями развития, пропаганда здорового образа жизни, патриотические проекты.

Поддержка социально значимых проектов и инициатив жителей, общественных организаций является одним из направлений народной программы "Единой России".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Фестиваль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph