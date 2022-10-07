"И в каждой песне – Россия!": в Пильне прошел фестиваль-конкурс хоровых коллективов Культура и отдых

Фото: пресс-служба НРО Единая Россия

Районный фестиваль-конкурс хоровых коллективов "Пильнинский район – поющий край" в этом году был посвящен Году культурного наследия народов России и Дню народного единства.

Мероприятие прошло при поддержке проекта "Россия – мы дети твои" Пильнинского отделения "Единой России" - победителя Всероссийского партийного конкурса социальных проектов.

В фойе районного культурно-досугового центра, в котором проходил фестиваль, для участников и гостей были организованы тематические выставки и фотозоны.

"Фестиваль-конкурс хоровых коллективов давно стал одной из визитных карточек нашего района, его любят и ждут, и полный зрительный зал лучшее тому доказательство. Сейчас, когда наша страна вновь сражается с врагом, мы здесь и сейчас объединяемся общим чувством патриотизма, выраженного в изучении истории, почитании своих корней и традиций. И многие века все это выражалось именно через песни и народные традиции. И сегодня, я думаю, мы узнаем много нового о своем культурном наследии. Проведение таких ярких, запоминающихся фестивалей укрепляет связь поколений и привлекает молодежь к народному творчеству", - отметил глава МСУ, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Пильнинского муниципального округа Сергей Бочканов.

Участниками конкурса стали 12 хоровых коллективов сельских домов культуры, из которых два были сводными.

На суд жюри были представлены песни в двух номинациях. В первой участникам предстояло не просто представить фольклорную композицию, но и обыграть ее, представить тот или иной народный обряд разных национальностей. Вторая номинация – патриотическая песня. Творческие коллективы исполняли песни на трех языках - русском, мордовском и татарском. Все номера были подготовлены на высоком уровне, захватывали своей красотой исполнения, колоритом и самобытностью.

Жюри учитывало вокальное мастерство, театрализацию, подачу выбранной композиции.

В итоге гран-при у хора Красногорского СДК, 1 место - Деяновский СДК, 2 место - Можаров-Майданский СДК, 3 место - Курмышский СДК.

Победители и участники получили от "Единой России" в подарок для своих сельских домов культуры музыкальные колонки.

Исполнительный секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Наталья Любаева поблагодарила всех, кто принимал участие в подготовке и проведении фестиваля-конкурса.

"Надеюсь, что в будущем году участники вновь соберутся, чтобы представить свои хоры, чтобы объединиться в любви к песне, своей многонациональной культуре и родной стране – России", - сказала она.

Напомним, в июне были подведены итоги Всероссийского конкурса социальных проектов местных отделений "Единой России". Всего на конкурс поступило более 2,2 тысяч заявок, участие приняли более 2,6 тысяч местных отделений партии. От Нижегородской области победителями стали 25 проектов. Среди них организация спортивных фестивалей и творческих конкурсов, популяризация народных художественных промыслов, работа с волонтерами, проекты в области благоустройства, поддержка семей, воспитывающих детей с особенностями развития, пропаганда здорового образа жизни, патриотические проекты.

Поддержка социально значимых проектов и инициатив жителей, общественных организаций является одним из направлений народной программы "Единой России".